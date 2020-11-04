Mersin'deki zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 tır ile 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 20 Ekim'de D-400 kara yolu hal kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 33 ZC 168 plakalı tır sürücüsü Mustafe Dinek, tedavi gördüğü özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Süleyman Duman yönetimindeki 42 S 4798 plakalı tır, 20 Ekim'de D-400 kara yolu hal kavşağında, trafik ışıklarında bekleyen Mustafa Dinek idaresindeki 33 ZC 168 plakalı tıra çarpmış, tırın "kupa" tabir edilen şoför mahallinin koparak yola savrulduğu ve alev aldığı kazaya, Ramazan Türer'in kullandığı 44 NE 233 plakalı kamyon da karışmıştı.