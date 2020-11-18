Mersin'e çevre dostu 100 yeni otobüs alınacak - Son Dakika

Mersin'e çevre dostu 100 yeni otobüs alınacak

18.11.2020 09:33
Mersin'e çevre dostu 100 yeni otobüs alınacak, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, araç filosuna CNG yakıtlı 73 yeni otobüs katıldığını ve mevcut hatların iyileştirilmesi için 100 yeni araca daha ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan 22 milyon euro tutarındaki dış kredi için meclis üyelerinden destek istedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, araç filosuna CNG yakıtlı 73 yeni otobüs katıldığını ve mevcut hatların iyileştirilmesi için 100 yeni araca daha ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan 22 milyon euro tutarındaki dış kredi için meclis üyelerinden destek istedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 Yılı Kasım Ayı Toplantısında yeni alınacak çevre dostu otobüslerle ilgili kullanılacak dış kredi gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daha önce aldıkları 73 CNG'li otobüse ek olarak 100 yeni otobüs daha alacaklarını belirterek, bu kapsamda 22 milyon euro dış kredi kullanmak istediklerini anlattı. Başkan Seçer, doğalgaz yakıtlı araçların hem çevre dostu hem de yakıt tasarrufu ile daha az maliyetli olduğunu belirterek, bu araçlarla yılda 64 milyon lirayı bulan akaryakıt maliyetinde 33 milyon liralık tasarruf sağlanacağını söyledi. Otobüsle ilgili kredi talebi komisyonlara sevk edildi.

7 milyon avrosu hibe edilecek

64 ülkenin ortaklığıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) hakkında konuşan Başkan Seçer, bankanın çevre dostu projelere destek veren bir finans kuruluşu olduğunu vurguladı. EBRD 'Green City' programına katılmanın önemini anlatan Seçer, program kapsamında 1.5 milyar avroluk bir fon olduğunu belirtti. Bankanın krediyi onaylaması için sadece Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki kurumlardan izin beklediğini ifade eden Seçer, "22 milyon avroluk bir kredi. Bunun 7 milyon avrosu bize hibe edilecek. 15 milyon avroyu ise 2 yılı ödemesiz, 8 yılda ödeyeceğiz. ve yılda 2 kez 6 ayda bir olmak üzere eşit taksitlerde ödeyeceğiz. Bunun bize maliyeti de yıllık bazda libor artı yüzde 3.4. Geri ödeme miktarımız 18 milyon 85 bin avroya denk geliyor" dedi.

"Filomuzda kullanım ömrü dolan 160 otobüsün değiştirilmesi gerekiyor"

73 adet doğalgazlı otobüsü kendi bütçe imkanlarıyla aldıklarını ve ilerleyen günlerde bu araçların hizmete gireceğini ifade eden Başkan Seçer, "Bugün için Mersin'de 252 araçlık filomuz var. Yılda da 33 milyon 500 bin civarında yolcu taşıyoruz. Araç başına doluluk oranımız yüzde 80 ile yüzde 120 arasında değişiyor. Her yıl ortalama yolcu artışı yüzde 10 civarında oluyor. Toplu taşıma otobüslerinin kullanım ömrü 10 yıl. Konforlu, daha güvenli, daha temiz bir otobüste vatandaşlarınızı seyahat ettirmek istiyorsanız bunların ekonomik ömrü 10 yıl. Bugün filomuzdaki maalesef 1975 ve 2008 model arası kullanım ömrü dolan 160 adet otobüsümüzün değiştirilmesi gerekiyor. Kullanım ömrünü tamamlayan otobüsler doğal olarak sık sık arıza veriyor. Bakım onarım maliyeti gerektiriyor. Bu da daha genç otobüslerin bize maliyetinin çok üzerinde oluyor. Böylece bu araçların bakım onarım maliyetleri de bu alımlar gerçekleşirse ortadan kalkmış olur. Ayrıca biz akıllı ulaşım sistemlerini de kullanacağımız için uyum sağlayacak otobüsler olmasını tercih ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların güzergahların ve seferlerin artırılması yönünde talepleri bulunduğunu kaydeden Seçer, "Bizim mevcut hatlarımızı iyileştirmek için halihazırda 177 yeni araca ihtiyacımız var. Bunun 73'ünü aldık. Bu hesaba göre daha 104 araca bugün itibari ile ihtiyacımız var. Çünkü hem vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmesini, daha az zaman yitirmesini istiyoruz. Bizim şu anda 7 adet yeni hat açmamız lazım. İnsanlara toplu taşımaya yönelin diyeceksek şu anda o belediye otobüsü olmayan yerlere bizim hat açıp belediye otobüsü vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Çevre dostu otobüsler yakıtta yarı yarıya tasarruf sağlayacak"

Başkan Seçer, yeni alınan otobüslerle yakıt tasarrufu sağlanacağını belirterek, "Yeni otobüslerimizi almakla toplu taşıma hizmetini yaygınlaştıracağız. Ekonomik ve güvenli ulaşım hizmeti olacak. Sefer iptalleri gerçekleşmeyecek ve yolcular mağdur olmayacak. Kovid sürecinde seferler sıklaştırılacak ve pandeminin olumsuz etkilerini de bu yolla azaltmış olacağız. Bakım onarım maliyetleri doğaldır yeni otobüslerde daha az olacak. Şimdi yakıt tasarrufu sağlanacak. Şöyle ki, bizim 252 toplu taşıma otobüsü için yılda 64 milyon 156 bin 956 lira mazota para ödememiz gerekiyor. Oysa bu araçların doğalgazlı olması halinde yakıta 30 milyon 890 bin 386 lira ödemek durumunda kalacağız. Sadece yakıttan bizim yıllık tasarrufumuz 33 milyon 266 bin 570 lira olacak" şeklinde konuştu.

"Bisiklet yolu için alınacak hibe, proje maliyetinin yüzde 45'ini içeriyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyelerin bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokak projelerine yönelik finansal hibe desteğine, 'Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi ile Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi arası bisiklet yolu projesi' için hibe başvuru yapılması ile ilgili madde de oy birliği ile komisyona gönderilen maddeler arasındaydı. Başkan Seçer, "Bizim mevcutta 17 bin 640 metre bisiklet yolumuz var. 2020 yılı sonuna kadar da bunu 100 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda konuştuğumuz hibe istenecek projenin ihalesini 24 Kasım'da yapıyoruz. Gelecek hafta ihalesi yapılacak. Proje maliyetini söyleyemiyorum çünkü ihaleye çıkıyor. Ancak hibe proje maliyetinin yüzde 45'ini içeriyor. Proje kabul olması durumunda ki, bakanlık bisiklet yolu projelerine çok sıcak bakıyor. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" dedi.

Amatör spor kulüpleri ve sporculara destek de meclis gündemindeydi

Mecliste, ulusal ve uluslararası düzeyde üstün başarı gösteren veya derece alan ve Büyükşehire ödül için başvuruda bulunan sporcular, antrenörler, teknik yönetim ve öğrencilere toplam 570 bin 405 lira ödül verilmesiyle ilgili görüşülen teklif oybirliğiyle kabul edildi. - MERSİN

Mersin'e çevre dostu 100 yeni otobüs alınacak
Mersin'e çevre dostu 100 yeni otobüs alınacak
Mersin'e çevre dostu 100 yeni otobüs alınacak

Vahap Seçer, Mersin, Otobüs, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'e çevre dostu 100 yeni otobüs alınacak - Son Dakika


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