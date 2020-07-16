Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

VAN'da Artos Dağı'na çarparak düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Burak Derya'nın (28) acı haberi, Mersin'in Anamur ilçesindeki baba evine ulaştı.
15 Temmuz'da saat 18.35'te Van ve Hakkari'de keşif - gözetleme faaliyeti yapmak için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanan EM-809 kuyruk numaralı keşif uçağının saat 22.45'te hem radarı hem de iletişimi kesildi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler saat 03.00 sıralarında Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağın çarparak düştüğünü tespit etti. Uçakta bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit oldu. Şehit polis memuru Burak Derya'nın acı haberi, Anamur ilçesindeki Beyazıt Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı ev ve sokaklar Türk bayrağıyla donatıldı. Şehidin babası Özcan Derya, DNA tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.