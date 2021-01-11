Mersin'e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı - Son Dakika

Mersin'e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı

11.01.2021 15:47
Mersin'e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen projeler, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen projeler, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, AB Dış İlişkiler Koordinatörü Murat Ozan ve ÇKA yetkilileri katıldı.

"Projeyi 62 kilometrelik destinasyonda gerçekleştireceğiz"

İmza töreninde konuşan Vali Su, Mersin Valiliği tarafından yürütülen projenin, Silifke'den Uzuncaburç ve Narlıkuyu'ya kadar olan yaklaşık 62 kilometrelik destinasyonda gerçekleştirileceğini söyledi. Proje kapsamında 4 adet antik yol ile 1 adet parkur çalışması olacağını belirten Su, "Bu 62 kilometrelik parkur üzerinde yaklaşık 31 adet taşınmaz kültür varlığı ile ilgili çalışma yapacağız. Yine bu güzergahta tabelalandırma çalışmaları yaparak, 14 adet bungalov evleri yapacağız. Turistlerin konaklayabilmeleri için kafe ve hediyelik eşya satış reyonları gibi sosyal donatı alanları gerçekleştireceğiz. Ayrıca ev pansiyonculuğu konusunda 30 kişiye hizmet içi eğitimi yapacağız. Yine 3 günlük planladığımız misafir ilişkileri, yönetimi, satış ve pazarlama konusunda hizmet içi eğitimler yaparak, oradaki esnafımıza ve çalışma yapacaklara girişimcilik eğitimi vereceğiz" dedi.

Proje ile belirlenen 62 kilometrelik güzergahta çok yeni bir destinasyon oluşturulacağını ve bu destinasyonda yapılacak ilgili tüm çalışmaların proje kapsamında destekleneceğini belirten Vali Su, projenin Mersin'in turizm potansiyelinin geliştirilmesine ciddi bir ivme kazandıracağını vurguladı.

ÇKA Genel Sekreteri Ülger ise proje kapsamında verilecek maddi destekler hakkında bilgi vererek, projelerin hayırlı olmasını diledi.

Deniz turizmi geliştirilecek

Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi projesi ile de Mersin'de turizmin deniz turizmi odaklı yaklaşım çerçevesinde geliştirilerek, deniz turizminden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve Mersin'deki deniz turizminden yararlanan turist sayısının arttırılması ve deniz turizmi kaynaklı gelirlerinin arttırılması hedefleniyor.

Ayrıca Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezinin içerisinde bulunan Mersin Su Altı Heykel Parkı Dalış Merkezi, 140 heykelli Su Altı Heykel Parkı, Su Sporları ve Sahil Sporları Merkezi, Bungalov ve Çadırlı Kamp Alanlarından Oluşan Konaklama Birimleri ve Rekreasyon Alanları ile birlikte oluşturulması ve Mersin Deniz Turizmi Odaklı Tanıtım ve Yaygınlaştırma Kampanyasının başlatılacağı bildirildi.

Vali Su'nun, projeye destek veren paydaş kurumlara, kalkınma ajansına ve kültür müdürlüğüne teşekkür etmesinin ardından protokol imzalandı. - MERSİN

Mersin'e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı
Mersin'e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı
Mersin'e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı
Mersin'e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı

Ali İhsan Su, Çukurova, Turizm, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Erzurum'da goller yağmur gibi geliyor! Meşin yuvarlak, üçüncü kez ağlarla buluştu Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez Unutkan vatandaş, giysi kumbarasına attığı kıyafetinin içinde arabasının anahtarını aradı Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap
2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi 2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi         
17:13
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor         
16:38
Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
16:19
Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü         
15:39
Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor         
15:13
Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor         
14:53
Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş         
14:31
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 17:29:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei