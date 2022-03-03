Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan gazetecilerle buluştu

03.03.2022 14:48
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan gazetecilerle buluştu

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Mezitli ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe Aslan'ın yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ile gazeteciler katıldı.

Aslan, medya mensuplarıyla ilişkilerin geliştirilmesini önemsediklerini belirterek, "Gazetecilerle çok güzel bir ilişkimiz var, bunun devam etmesini arzu ediyoruz. Bu tür etkinliklerle sizleri dinlemek, ilişkileri geliştirmek istiyoruz." dedi.

Kentin daha da huzurlu ve güvenli olması için çalıştıklarını aktaran Aslan, basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi yaptıkları çalışmalara da değinerek, "Öncelikle kadına yönelik her türlü şiddete 'hayır' diyoruz. Bunun engellenmesi için de emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Çok sayıda projemiz var. Arkadaşlarımız iş yerlerinde, hal tesislerinde kadınlarla bir araya geliyor, ilçelerdeki mahallelerde muhtarlarla görüşüyor. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor ve önemsiyoruz." diye konuştu.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de gazetecilerin kamunun doğru bilgilendirilmesi için çalıştığını ifade ederek, kurumlarla iyi ilişkiler kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Aslan ve gazeteciler sohbet etti.

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Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi

Mehmet Aslan, Ömer Akpınar, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan gazetecilerle buluştu - Son Dakika


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