Mersin Gülnar'da Yol Genişletme ve Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Gülnar'da Yol Genişletme ve Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı

13.11.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde beş mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Yol genişliği 4 metreden 12 metreye çıkarılarak, tarımsal taşımacılık ve bölge halkının günlük ulaşımında konfor ve güvenlik artışı sağlandı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde beş mahalleyi birbirine bağlayan ve Gülnar'ı, Silifke ile Aydıncık'a ulaştıran Gülnar merkez-Tırnak- Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolunda yapılan genişletme ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'ı Silifke ile Aydıncık'a ulaştıran Gülnar merkez-Tırnak- Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolunda başlattığı genişletme ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Beydili-Sipahili mevkiinde yolun genişliği 4 metreden 12 metreye çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında yol altyapısı da güçlendirildi, virajlı ve dar kısımlarda düzenleme yapılarak güvenli geçiş sağlandı. Birinci ve ikinci etap asfaltlama çalışmalarıyla birlikte, toplam 6 kilometrelik güzergahta yol yeni yüzüne kavuştu.

Beş mahalleyi kapsayan grup yolundaki çalışma ile hem tarımsal taşımacılıkta, hem de bölge halkının günlük ulaşımında konfor ve güvenlik artışı sağlandı.

"Toplam 6 kilometrelik güzergahta 12 metrelik yol genişliğine ulaştık"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, beş mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunun üreticiler ve vatandaşlar için büyük önem taşıdığını anlatarak, "Daha önce Emirhacı Mahallesi'ne kadar genişletmesi tamamlanan Gülnar merkez-Tırnak- Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolumuzun Beydili mevkiinde yol genişletme ve altyapı çalışmamızın ardından, Çobanlar mevkiinde birinci etap asfalt döküm işlemlerimizi tamamlamıştık. 2. etap asfaltlama çalışmaları kapsamında Beydili-Sipahili mevkiinde, 4 metre olan grup yolunun genişliğini de 12 metreye çıkardık" dedi.

Susuz mevkiindeki virajlı yoldan büyük tonajlı araçların geçtiğini ve dönüş aldıklarında sorun yaşadıklarını belirten Dinç, burada yapılan çalışmayla da bu sorunu bertaraf ettiklerini sözlerine ekleyerek, "Gülnar ilçemizi, Aydıncık ve Silifke'ye bağlayan bu grup yolumuzda birinci ve ikinci etap asfaltlama çalışmaları kapsamında toplam 6 kilometrelik güzergahta 12 metrelik yol genişliğine ulaşarak, asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu.

Gülnarlı muhtarlar ise yol çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

-Sipahili Mahallesi Muhtarı Ali Aslan Kırıt: "Sipahili-Beydili-Emirhacı-Tırnak–Gülnar arasındaki grup yolu çalışmaları yapıldı. Tüm Sipahili Mahallesi sakinleri adına teşekkür ediyorum."

-Beydili Mahallesi Muhtarı İbrahim Keben: "Beydili Mahallemizde grup yolu çalışmalarımız bitti. Yolumuz dardı ve genişletilmesi gayet güzel oldu. Vatandaşlarımız da çok memnun. Emeği geçen herkese, mahallem ve kendim adına teşekkür ederim."

-Emirhacı Mahallesi Muhtarı Ali Aydın: "Bu yolda tırlar ve kamyonlar çok sıkıntı yaşıyordu, ama şu an yapılmış olan yol Gülnar ağında en mükemmel yollardan bir tanesi. Başkanımız Vahap Seçer'e ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Şu an bu yoldan beş mahalle yaralanıyor. Gülnar ile Sipahili arasında en çok kullanılan yollardan biri burası."

-Tırnak Mahallesi Muhtarı Halil Kara: "Vahap Başkanımızın yapmış olduğu yollardan en güzel, en iyi, en geniş bir yol ağı. Buradaki beş mahallenin geliri; narenciye, zeytin ve yer fıstığı. Şu anda çiftçilerimiz rahatlıkla ürünlerini taşıyacak ve pazar yerine ulaştıracak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Gülnar'da Yol Genişletme ve Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü Bu görüntüyle ilgili yeni detay 20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu 6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Hülya Avşar’dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına
Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

09:11
Muazzez Abacı’nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler: Bir devir daha kapandı
09:04
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!
08:17
Yürek burkan görüntülerin ardından metin keçeci konuştu
Yürek burkan görüntülerin ardından metin keçeci konuştu
08:09
23 ilde dev operasyon Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
07:54
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
07:06
Balıkesir beşik gibi Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 09:54:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin Gülnar'da Yol Genişletme ve Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.