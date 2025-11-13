Mersin Gülnar'da Yol Genişletme ve Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelinde beş mahalleyi birbirine bağlayan ve Gülnar'ı, Silifke ile Aydıncık'a ulaştıran Gülnar merkez-Tırnak- Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolunda yapılan genişletme ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'ı Silifke ile Aydıncık'a ulaştıran Gülnar merkez-Tırnak- Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolunda başlattığı genişletme ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Beydili-Sipahili mevkiinde yolun genişliği 4 metreden 12 metreye çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında yol altyapısı da güçlendirildi, virajlı ve dar kısımlarda düzenleme yapılarak güvenli geçiş sağlandı. Birinci ve ikinci etap asfaltlama çalışmalarıyla birlikte, toplam 6 kilometrelik güzergahta yol yeni yüzüne kavuştu.

Beş mahalleyi kapsayan grup yolundaki çalışma ile hem tarımsal taşımacılıkta, hem de bölge halkının günlük ulaşımında konfor ve güvenlik artışı sağlandı.

"Toplam 6 kilometrelik güzergahta 12 metrelik yol genişliğine ulaştık"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, beş mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunun üreticiler ve vatandaşlar için büyük önem taşıdığını anlatarak, "Daha önce Emirhacı Mahallesi'ne kadar genişletmesi tamamlanan Gülnar merkez-Tırnak- Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolumuzun Beydili mevkiinde yol genişletme ve altyapı çalışmamızın ardından, Çobanlar mevkiinde birinci etap asfalt döküm işlemlerimizi tamamlamıştık. 2. etap asfaltlama çalışmaları kapsamında Beydili-Sipahili mevkiinde, 4 metre olan grup yolunun genişliğini de 12 metreye çıkardık" dedi.

Susuz mevkiindeki virajlı yoldan büyük tonajlı araçların geçtiğini ve dönüş aldıklarında sorun yaşadıklarını belirten Dinç, burada yapılan çalışmayla da bu sorunu bertaraf ettiklerini sözlerine ekleyerek, "Gülnar ilçemizi, Aydıncık ve Silifke'ye bağlayan bu grup yolumuzda birinci ve ikinci etap asfaltlama çalışmaları kapsamında toplam 6 kilometrelik güzergahta 12 metrelik yol genişliğine ulaşarak, asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu.

Gülnarlı muhtarlar ise yol çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

-Sipahili Mahallesi Muhtarı Ali Aslan Kırıt: "Sipahili-Beydili-Emirhacı-Tırnak–Gülnar arasındaki grup yolu çalışmaları yapıldı. Tüm Sipahili Mahallesi sakinleri adına teşekkür ediyorum."

-Beydili Mahallesi Muhtarı İbrahim Keben: "Beydili Mahallemizde grup yolu çalışmalarımız bitti. Yolumuz dardı ve genişletilmesi gayet güzel oldu. Vatandaşlarımız da çok memnun. Emeği geçen herkese, mahallem ve kendim adına teşekkür ederim."

-Emirhacı Mahallesi Muhtarı Ali Aydın: "Bu yolda tırlar ve kamyonlar çok sıkıntı yaşıyordu, ama şu an yapılmış olan yol Gülnar ağında en mükemmel yollardan bir tanesi. Başkanımız Vahap Seçer'e ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Şu an bu yoldan beş mahalle yaralanıyor. Gülnar ile Sipahili arasında en çok kullanılan yollardan biri burası."

-Tırnak Mahallesi Muhtarı Halil Kara: "Vahap Başkanımızın yapmış olduğu yollardan en güzel, en iyi, en geniş bir yol ağı. Buradaki beş mahallenin geliri; narenciye, zeytin ve yer fıstığı. Şu anda çiftçilerimiz rahatlıkla ürünlerini taşıyacak ve pazar yerine ulaştıracak."