Aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz fotoğrafları çıkan gümrük müdüründen ilk sözler: Eşim, çocuklarım ve bakan yardımcısı biliyor

Mersin Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürü Cihan Çelik'in kurumda bir kadınla uygunsuz fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

"BEL ALTI VURACAĞIZ" ŞEKLİNDE TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İzmir görevi sırasında tanıştığı Y.E. ile birliktelik yaşamaya başladığını belirten Çelik, sessizliğini bozdu. İzmir'in ardından Mersin'de göreve başladığını ve burada başarılı kaçakçılık operasyonlarına imza attığını söyleyen Çelik, OdaTV'ye yaptığı açıklamada; "Asma-Kilit operasyonunda, asma kilit olduğu söylenen konteynırlarda güneş gözlüğü ve saat gibi malzemeler çıktı. Durumdan rahatsız olan kaçak malın sahibi, beni görevden aldırtmak istedi. Bana gelip 'Müdürüm senin burada çalışmanı ben de dâhil kimse istemiyor, seni görevden aldırmak için bakanlığa 100 bin dolar teklif ettik olmadı. Bundan sonra bel altı vuracağız' dedi" iddiasında bulundu.



"BU KİŞİ BENİM DİNİ NİKAHLI EŞİM"

Bu konuşmadan 3 hafta sonra söz konusu fotoğrafların servis edildiğini öne süren Çelik, "Bu kişi benim dini nikahlı eşim, o dönemde ilk eşimle boşanma aşamasındaydım. Bu durumu eşim, çocuklarım, çalıştığım kurum ve bakan yardımcısı biliyor" dedi.



FOTOĞRAFLAR NASIL SIZDI?

Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken fotoğrafların nasıl sızdırıldığı da merak konusu oldu. Açıklamasında bu konuya da değinen Çelik, "Fotoğrafların bana ait USB'den alındığını düşünüyorum. Hukuki yollara başvurdum, amaç çok başka" ifadelerini kullandı.