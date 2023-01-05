Aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz fotoğrafları çıkan gümrük müdüründen ilk sözler: Eşim, çocuklarım ve bakan yardımcısı biliyor - Son Dakika
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Aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz fotoğrafları çıkan gümrük müdüründen ilk sözler: Eşim, çocuklarım ve bakan yardımcısı biliyor

05.01.2023 17:05

Mersin Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürü Cihan Çelik'in aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz halde çekilen fotoğrafları büyük yankı uyandırdı. Söz konusu fotoğraflarla ilgili bir açıklama yapan Çelik, "Bu kişi benim dini nikahlı eşim, o dönemde ilk eşimle boşanma aşamasındaydım. Bu durumu eşim, çocuklarım, çalıştığım kurum ve bakan yardımcısı biliyor" dedi.

Mersin Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürü Cihan Çelik'in kurumda bir kadınla uygunsuz fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

"BEL ALTI VURACAĞIZ" ŞEKLİNDE TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İzmir görevi sırasında tanıştığı Y.E. ile birliktelik yaşamaya başladığını belirten Çelik, sessizliğini bozdu. İzmir'in ardından Mersin'de göreve başladığını ve burada başarılı kaçakçılık operasyonlarına imza attığını söyleyen Çelik, OdaTV'ye yaptığı açıklamada; "Asma-Kilit operasyonunda, asma kilit olduğu söylenen konteynırlarda güneş gözlüğü ve saat gibi malzemeler çıktı. Durumdan rahatsız olan kaçak malın sahibi, beni görevden aldırtmak istedi. Bana gelip 'Müdürüm senin burada çalışmanı ben de dâhil kimse istemiyor, seni görevden aldırmak için bakanlığa 100 bin dolar teklif ettik olmadı. Bundan sonra bel altı vuracağız' dedi" iddiasında bulundu.

"BU KİŞİ BENİM DİNİ NİKAHLI EŞİM"

Bu konuşmadan 3 hafta sonra söz konusu fotoğrafların servis edildiğini öne süren Çelik, "Bu kişi benim dini nikahlı eşim, o dönemde ilk eşimle boşanma aşamasındaydım. Bu durumu eşim, çocuklarım, çalıştığım kurum ve bakan yardımcısı biliyor" dedi.

FOTOĞRAFLAR NASIL SIZDI?

Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatırken fotoğrafların nasıl sızdırıldığı da merak konusu oldu. Açıklamasında bu konuya da değinen Çelik, "Fotoğrafların bana ait USB'den alındığını düşünüyorum. Hukuki yollara başvurdum, amaç çok başka" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Ercan ÇİFTÇİ: Bu FOTOĞRAFLARI SERVİS EDENLERİN HİÇ KAÇAKÇI VEYA KAÇAKÇIYA YALAKALIK YAPANLAR OLACAĞINI HİÇ SORGULAMIYORSUNUZ MÜDÜR BEY MERSİN E GELDİKTEN SONRA GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE KAÇAKÇILARIN KORKULU RÜYASI OLMUŞTUR GEÇMİŞİDE TEMİZDİR YALAKALIK VEYA TORPİLLE O MAKAMA GELMEMİLTİR BİRAZ ARAŞTIRIPDA ÖYLE HABER YAPSANIZ HABERCİLİK AÇISINDANDA İYİ OLUR TABİ SERVİS EDENLERİDE ARAŞTIRMAK GEREKİYOR. Cevap Yaz 24 75 Yayından Kaldır
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Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz fotoğrafları çıkan gümrük müdüründen ilk sözler: Eşim, çocuklarım ve bakan yardımcısı biliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz fotoğrafları çıkan gümrük müdüründen ilk sözler: Eşim, çocuklarım ve bakan yardımcısı biliyor - Son Dakika
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