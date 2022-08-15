Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler - Son Dakika
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Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler

15.08.2022 17:40

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yoldan geçen bir kadın tarafından fark edilen 4 günlük bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesinde dün akşam evine giden ismi öğrenilemeyen kadın, bölgede bulunan boş bir tarlada bebek sesi duydu. Sese doğru giden kadın, tarlada yerde yatan 3-4 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek buldu.

4 günlük bebeği boş araziye bırakıp kaçtılar

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Hemen bulunduğu yerden bebeği alan kadın, çocuğu eve götürüp, bakmaya başladı. Kadının bugün yetkileri araması üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek, gözetim altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, çocuğu bulan kadında ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

4 günlük bebeği boş araziye bırakıp kaçtılar

BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

Polis, bebeği tarlaya bırakıp giden şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki vatandaşlar, çocuğun dün tarlada bir kadın tarafından bulunduğunu ve evine alındığını söylerken, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdiler.

4 günlük bebeği boş araziye bırakıp kaçtılar
4 günlük bebeği boş araziye bırakıp kaçtılar
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Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler - Son Dakika

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