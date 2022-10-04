Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

04.10.2022 19:14

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir (76), iddiaya göre bahçesinde bulunan otları topladıktan sonra yaktı.

Bu sırada kontrolden çıkan alevler çalılık alana sıçradı. Alevleri söndürmeye çalışan Özdemir, bu sırada fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: BAHÇESİNDEKİ ÇALILARI ATEŞE VERDİ, ALEVLER KONTROLDEN ÇIKINCA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ Son dakika gündem: BAHÇESİNDEKİ ÇALILARI ATEŞE VERDİ, ALEVLER KONTROLDEN ÇIKINCA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
Kaynak: AA

Mehmet Özdemir, Çamlıyayla, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 01:33:29. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement