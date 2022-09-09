Mersin'deki orman yangınında görevli "alev savaşçıları" yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Mersin'deki orman yangınında görevli "alev savaşçıları" yaşadıklarını anlattı

09.09.2022 11:12
Mersin'deki orman yangınında görevli "alev savaşçıları" yaşadıklarını anlattı

Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerindeki orman yangınında görev yapan "alev savaşçıları", söndürme çalışmaları sırasında "Yeşil Vatan" için verdikleri fedakar mücadeleyi anlattı.

Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerindeki orman yangınında görev yapan "alev savaşçıları", söndürme çalışmaları sırasında "Yeşil Vatan" için verdikleri fedakar mücadeleyi anlattı.

Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisinde 7 Eylül'de başlayıp, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke ilçesinin bazı mahallelerine kadar yayılan ve dün kontrol altına alınan orman yangınının etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Farklı kentlerden Mersin'e gelerek alevlere karşı mücadele eden orman işçileri ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almanın sevincini yaşıyor.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Ali Hayber Koçan, AA muhabirine, yangın bölgesine destek çağrısı alır almaz yola çıktıklarını söyledi.

Bölgeye ulaştıklarında yoğun dumanlarla karşılaştıklarını anlatan Koçan, "Yangın bayağı büyümüştü. Evlerin olduğu bölgeye sıçramıştı. Şartları gözetmeksizin direkt müdahaleye başladık." dedi.

Koçan, alevleri söndürmek için canla başla mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Söz konu su 'Yeşil Vatan' olduğu için canımızı seve seve o mücadelenin içine kattık. Gözümüz hiçbir şeyi görmedi. Orman işçileri olarak memleketimizin ve devletimizin zarar görmemesi için elimizden gelen en güçlü çabayı gösterdik. Farklı kentlerden gelenler oldu. Büyük bir mücadele vardı. Yangını kontrol altına aldığımız için çok mutluyuz. Hiçbir yeri yanmış halde bırakmayız. Yeniden fidanlaştırma ve yeşillendirme yaparak memleketimize güzellikler katacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Alevler aracımıza ulaştı"

Osmaniye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Ali Yıldız da yanan alanlara ulaştıklarında kuvvetli rüzgarın alevlerin yönünü değiştirdiğine şahit olduklarını anlattı.

Alevlere müdahale etmekte zorlandıklarını aktaran Yıldız, "Bir taraftan yangını söndürürken diğer tarafından alevler aracımıza ulaştı. Kuzey bölgesinde çalışırken ateş güneyden sardı etrafımızı. Üstümüze bindi. Şoför arkadaşımız arkasına, biz de ön tarafa su sıktık. Aracımızı yanmaktan kurtardık." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ormanların hem doğaya hem de canlılara "nefes" olduğunu, yangını söndürmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Burdur Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan orman muhafaza memuru Emre Erdoğan da yangında tüm ekiplerin omuz omuza mücadele ettiğini dile getirerek, "İlk geldiğimiz sırada şiddetli alevler vardı. Alevlerin içine girdik. Nasıl yapacağımızı düşündüğümüz de oldu ama elimizden geleni yaptık. Sonunda başardık." diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlisi Nuh Okur ise yangın sahasında zor anlar yaşadıklarına işaret ederek, alevleri söndürmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiyeci Adnan Güneri de yangına karşı büyük bir mücadele sergilendiğinin altını çizerek, "Ormanlarımız bizim akciğerimiz, oksijenimiz. Duyarlı olmamız lazım. Alevler sahile kadar inmişti. O ateşin sıcaklığını hissediyordum. Biz de konumumuzu aldık. Su takviyemizi yaptık. Ekip arkadaşlarımla mücadeleye devam ettik." dedi.

"Kendi hayatımızdan vazgeçtik"

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ulaş Koyunsatan ise zorlu hava koşullarına rağmen alevlere göğüs gerdiklerine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Yangın alanına ilk gittiğimizde ateşin içindeki canlıların acısını hissetmiş gibi olduk. Bir an önce işe koyulup, elimizden geleni yaparak 'Yeşil Vatan'ımıza hizmet etmeyi düşündük. Çok acı bir durumdu. Korku dolu anlarımız oldu. Yangın tünelleri sardığı zaman yolun diğer tarafına geçiyorduk. Tünelin üstü tamamen alevlerle kaplıydı. Kendi hayatımızdan vazgeçtik. Çok şükür elimizden geleni yaptık, kurtardık. Vatandaşların canına da malına da zarar gelmesine izin vermedik. Çok gururluyum. İnşallah bir daha yaşanmaz."

Yaklaşık bin kişi tahliye edilmişti

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda 7 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra çeşitli kentlerden ekipler, uçak ve helikopterlerle destek verilmişti.

Akşam saatlerinde Silifke ilçesinin bazı mahallerine kadar yayılan yangın nedeniyle iki ilçede tedbir amaçlı çok sayıda konut boşaltılmış, yaklaşık bin kişi tahliye edilmişti. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle dün öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangında yaklaşık 1500 hektar alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki orman yangınında görevli 'alev savaşçıları' yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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