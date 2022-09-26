Mersin'de alev alan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Mersin'de alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

26.09.2022 19:32
Mersin'de alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, K.B. idaresindeki 01 BSK 03 plakalı otomobil, Tarsus-Pozantı kara yolu Yeniköy mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücü otomobildeki yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangında otomobilde maddi hasar oluştu.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de alev alan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de alev alan otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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