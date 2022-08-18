İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, terör örgütünün kırsal kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen şüphelinin ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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