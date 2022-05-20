MERSİN MERKEZLİ 8 İLDE DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET OPERASYONU: 54 GÖZALTI KARARI - Son Dakika
Üye Girişi

MERSİN MERKEZLİ 8 İLDE DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET OPERASYONU: 54 GÖZALTI KARARI

20.05.2022 09:09

MERSİN merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçu işleyenlere yönelik polis, operasyon düzenledi.

MERSİN merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçu işleyenlere yönelik polis, operasyon düzenledi. 54 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözlatına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlarının işlendiğini belirledi. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 54 kişinin adresini tespit eden ekipler, savcığılın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah operasyon düzenledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 266 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin'e getirileceği bildirildi.

MERSİN MERKEZLİ 8 İLDE DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET OPERASYONU: 54 GÖZALTI KARARI
MERSİN MERKEZLİ 8 İLDE DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET OPERASYONU: 54 GÖZALTI KARARI
MERSİN MERKEZLİ 8 İLDE DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET OPERASYONU: 54 GÖZALTI KARARI
MERSİN MERKEZLİ 8 İLDE DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET OPERASYONU: 54 GÖZALTI KARARI

YORUMLAR
500
Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 49 gözaltı (2) Mersin merkezli 8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 49 gözaltı (2) Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERSİN MERKEZLİ 8 İLDE DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET OPERASYONU: 54 GÖZALTI KARARI - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor: Ali Koç göndermek istiyor, Özil 2 yıllık sözleşmesini hatırlatıyor
11:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
11:28 Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Fırat, suçsuz yere hapse girecek Hacı'yı kurtarmak için hangi adımı atacak?
11:22 20 Mayıs'ta dolar 15,98'den alıcı buluyor
11:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
11:17 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?
11:08 Çok konuşulacak iddia! Koç ailesi hakkındaki tweet'i Murat Ongun mu attı?
11:01 Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek
10:58 AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin
10:50 Eskişehir'deki define cinayetinde karar! Hem 25 yıl hapis hem de para cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 11:48:47. #1.13#
SON DAKİKA: MERSİN MERKEZLİ 8 İLDE DOLANDIRICILIK VE RÜŞVET OPERASYONU: 54 GÖZALTI KARARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement