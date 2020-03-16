MERSİN Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi - Son Dakika

MERSİN Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi

6 saat önce

Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdiMERSİN'de anaokulu öğrencileri, Diyarbakır'da görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için mektup yazdı.

Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi

MERSİN'de anaokulu öğrencileri, Diyarbakır'da görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için mektup yazdı. Askerler de öğrencilere selam gönderdi.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Zeynep Toroğlu Çamlıbel Lions Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek geldi. Minik öğrenciler, Diyarbakır Kulp Zeyrek Jandarma Karakolu'nda görevli askerlere mektup ve bayrak şeklinde boyanmış Türkiye haritası gönderdi. Miniklerin anlamlı desteğine Mehmetçik de kayıtsız kalmadı. Karakolda görev yapan askerler, miniklere görüntü çekip, selam ve sevgi gönderdi. Görüntüler, izleyenlerde duygusal anlar yaşattı.

MERSİN Minikler mektup yazdı, Mehmetçik videolu cevap verdi

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:18 Kaynak: DHA
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