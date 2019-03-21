Son Dakika Haberleri: Mersin Oğulları Tarafından Öldürülen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin Oğulları Tarafından Öldürülen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

10 dakika önce

Oğulları tarafından öldürülen çift son yolculuğuna uğurlandıMersin'in Toroslar ilçesinde, cinnet getiren oğulları tarafından öldürülen Gaffar Demirci (60) ile Aynizılha Demirci'nin (55) cenazeleri sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin Oğulları Tarafından Öldürülen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Oğulları tarafından öldürülen çift son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, cinnet getiren oğulları tarafından öldürülen Gaffar Demirci (60) ile Aynizılha Demirci'nin (55) cenazeleri sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Katil zanlısı Selim Demirc'nin (33) ise sorgusu sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen Selim Demirci, elinde bıçakla girdiği evde anne ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selim Demirci, önce annesini Aynizılha Demirci'yi ardından da babası Gaffar Demirci'yi bıçakladı. Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim Demirci olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çifti yakınları tarafından Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Demirci çifti sevenlerinin gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Bu arada, gözaltına alınan Selim Demirci'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürürken, çiftinin diğer oğlu Yunus Demirci'nin ise geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:44 Kaynak: DHA

Selim, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafik Çilesini Azaltacak Olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Son Hali Havadan Görüntülendi Türkücü Bülent Serttaş'a Eski Çalışanından Ölüm Tehdidi: Kapıdan İlk Çıkanı Vuracağım 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 15:54:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Oğulları Tarafından Öldürülen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]