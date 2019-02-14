Son Dakika Haberleri: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Ormanları Sertifikalandırıyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Ormanları Sertifikalandırıyor

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini amaçlayan FSC (Orman Yönetim Konseyi) kapsamında 2019 yılı çalışmalarına başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Ormanları Sertifikalandırıyor, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini amaçlayan FSC (Orman Yönetim Konseyi) kapsamında 2019 yılı çalışmalarına başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı FSC (Forest Stewardship Council-Orman Yönetim Konseyi) programının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü teknik elemanları, şube müdürleri, işletme müdürleri, işletme şefleri ve mühendisler katıldı.

Toplantıda eğitim veren Muğla Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama Şube Müdürü Önder Sermet, FSC'nin, dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yönetilmesini ve bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlenmiş bir sistem olduğunu söyledi. FSC'nin, dünya üzerinde orman belgelendirme standartlarını destekleyen ve ileri süren tek kuruluş olduğunu belirten Sermet, "Dünya üzerinde doğru orman yönetimiyle elde edilen ürünler FSC logosuyla tanınırlar. FSC etiketi, tüketiciye sosyal ve çevresel olarak sorumlu satın alma tercihi sağlayan, sorumlu üretim ve tüketim arasındaki bağlantıyı sağlar. Ayrıca dünyadaki doğal ormanların ve ekolojik yapının bozulmasını engeller, dünyada tehlikeli olan ve çevreye etkisi çok yüksek böcek ilaçlarının kullanımını engeller, risklerini ortadan kaldırır. Ağaçların genetik yapısının değiştirilmesini engeller, ormanların azalmasını engeller ve orman ürünlerinin tüketimini kayıt ve kontrol altına alır. Dünyadaki orman bölgelerinde yaşayan yerli halkın haklarına saygı oluşturur, yılda en az bir kere sertifikalı organizasyonların uygunluğunu kontrol eder" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

Yıldız Mersin, Orman Genel Müdürlüğü, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı Mersin'de Vahşet

Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Ormanları Sertifikalandırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]