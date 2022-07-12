Mersin sahillerinde oteller doldu, tatilciler çadırda ve araçlarında konakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin sahillerinde oteller doldu, tatilciler çadırda ve araçlarında konakladı

12.07.2022 03:41

Mersin sahillerinde oteller doldu, tatilciler çadırda ve araçlarında konakladıMERSİN Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz'i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu.

Mersin sahillerinde oteller doldu, tatilciler çadırda ve araçlarında konakladı

MERSİN Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz'i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu. Silifke ilçesindeki Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen yerli turistler, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Otellerde yer kalmayınca tatilciler yerde çadırda ve araçlarında tatil yapıyor.

Dört gün sürecek Kurban Bayramı'nın idare izinle 9 güne çıkarıldığı bu yıl, iç turizmin hareketlenmesine sebep oldu. Bayramı evlerinden uzakta geçirmek isteyenler, bütçelerine uygun tatil alanlarına yöneldi. Deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihi, doğal güzellikleri, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Mersin, farklı İllerden gelen misafirlere de ev sahipliği yapıyor. Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz'i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla turistik Atakent Mahallesi sahiline akın eden her yaştan insanın bazıları denize girip serinlemenin ve çeşitli oyunlar oynamanın zevkini yaşarken, bazıları şemsiyeler altına veya kumlara uzanıp dinlenmeyi, sahilde gezmeyi, bazıları ise kuma gömülmeyi tercih ediyor. Çocuklar da denizde hem serinlemenin hem de oyun oynamanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.

Otellerde yer kalmayınca tatilciler yerde çadırda ve araçlarında tatil yapıyor.

Gaziantep'ten arkadaşları ile denize gelen Bünyamin Kaya, "Bayramın birinci günü kurbanlığımızı kesip, arkadaşlarımızla birlikte denize geldik. Atakent çok güzel bir yer. Burada tatilimizi yapıyoruz. Sahil ve kum harika, bayram sonunda kadar buradayız" dedi.

Atakent'te işletme sahibi turizmci Fatma Ateş, "9 günlük kurban bayramı nedeniyle özellikle Atakent Mahallemizde yüzde yüz doluluk oranı yaşıyoruz. Otellerde yer bulamayanlar tatilini yerde kilim sererek, çadırlarda ve araçlarında geçiriyor. Bu kalabalığın dokuz gün süreceğini tahmin ediyoruz. Herkese iyi tatiller diliyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Vali Pehlivan trafik denetimlerine katıldı Vali Pehlivan trafik denetimlerine katıldı Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıttı Erdemli Belediyesi ihtiyaç sahibi 300 aileye kurban eti dağıttı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Doğu Akdeniz, Mersin, Arkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin sahillerinde oteller doldu, tatilciler çadırda ve araçlarında konakladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 03:47:45. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin sahillerinde oteller doldu, tatilciler çadırda ve araçlarında konakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement