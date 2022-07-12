Mersin sahillerinde oteller doldu, tatilciler çadırda ve araçlarında konakladı

MERSİN Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz'i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu. Silifke ilçesindeki Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen yerli turistler, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Otellerde yer kalmayınca tatilciler yerde çadırda ve araçlarında tatil yapıyor.

Dört gün sürecek Kurban Bayramı'nın idare izinle 9 güne çıkarıldığı bu yıl, iç turizmin hareketlenmesine sebep oldu. Bayramı evlerinden uzakta geçirmek isteyenler, bütçelerine uygun tatil alanlarına yöneldi. Deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihi, doğal güzellikleri, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Mersin, farklı İllerden gelen misafirlere de ev sahipliği yapıyor. Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz'i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla turistik Atakent Mahallesi sahiline akın eden her yaştan insanın bazıları denize girip serinlemenin ve çeşitli oyunlar oynamanın zevkini yaşarken, bazıları şemsiyeler altına veya kumlara uzanıp dinlenmeyi, sahilde gezmeyi, bazıları ise kuma gömülmeyi tercih ediyor. Çocuklar da denizde hem serinlemenin hem de oyun oynamanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.

Otellerde yer kalmayınca tatilciler yerde çadırda ve araçlarında tatil yapıyor.

Gaziantep'ten arkadaşları ile denize gelen Bünyamin Kaya, "Bayramın birinci günü kurbanlığımızı kesip, arkadaşlarımızla birlikte denize geldik. Atakent çok güzel bir yer. Burada tatilimizi yapıyoruz. Sahil ve kum harika, bayram sonunda kadar buradayız" dedi.

Atakent'te işletme sahibi turizmci Fatma Ateş, "9 günlük kurban bayramı nedeniyle özellikle Atakent Mahallemizde yüzde yüz doluluk oranı yaşıyoruz. Otellerde yer bulamayanlar tatilini yerde kilim sererek, çadırlarda ve araçlarında geçiriyor. Bu kalabalığın dokuz gün süreceğini tahmin ediyoruz. Herkese iyi tatiller diliyoruz" dedi.