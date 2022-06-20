Mersin sahillerine yumurta bırakan caretta carettalar dronla takip ediliyor

Nesli koruma altındaki caretta carettalar, Mersin sahillerinde yumurta bırakmaya başladı. Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahili, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için önemli üreme alanları arasında bulunuyor. Koruma altındaki sahile gece gelip yumurta bırakan caretta carettalar, daha sonra denize dönüyor. Sahilde inceleme yapan bilim insanları, dronla yuvaları belirleyip, korumaya alıyor.

Kaynak: DHA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Araştırma, Mersin, Güncel, Son Dakika

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