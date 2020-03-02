Mersin silifkeli öğrencilerden mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin silifkeli öğrencilerden mehmetçiğe destek - Son Dakika

Mersin silifkeli öğrencilerden mehmetçiğe destek

6 saat önce

Silifkeli öğrencilerden Mehmetçiğe destekMERSİN'in Silifke ilçesindeki Atayurt Ortaokulu öğrencileri oluşturdukları 'Önce Vatan' kompozisyonuyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Silifkeli öğrencilerden Mehmetçiğe destek

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Atayurt Ortaokulu öğrencileri oluşturdukları 'Önce Vatan' kompozisyonuyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Öğrenciler, şehitler için bayrak açıp dua etti.

Okulun bahçesinde 180 öğrencinin yapmış olduğu anlamlı gösteri büyük takdir topladı. Öğrenciler, oluşturdukları zincirle 'Önce Vatan? yazarken, birlikte asker selamında durup, hep bir ağızdan 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez? diyerek Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekledi. Atayurt Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na dikkat çekmek amacıyla çektiği klibi beğeni topladı. Atayurt Ortaokulu geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da yine "Ata'ya saygı" adı altında bir klip çekmiş ve binlerce kişinin beğenisini kazanmıştı.

Mersin silifkeli öğrencilerden mehmetçiğe destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Silifke, Atayurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:27 Kaynak: DHA
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