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Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı

02.10.2021 07:51
Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı, System.String[]

Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen polisin babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de inceleme başlatıldığını duyurdu. İntihar eden Nagehan Ekiz'in babası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kızıma AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı'nda hakaret edildi, bunları hazmedemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde görev yapan polis memuru Nagihan Ekiz, 27 Eylül günü intihar etti. Nagihan Ekiz'nin babası Adil Ekiz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kızının intiharına ilişkin hakaret iddiasında bulundu.

"İKİ SAATLİĞİNE ARKADAŞININ YERİNE BAKTI"

Emekli başkomiser olduğunu belirten Adil Ekiz, kızının Mersin Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şubesi'nde görevli olduğu gün, Mezitli AK Parti İlçe Başkanlığı'nda görevli polis memurunun rahatsızlandığını ve hastaneye gittiğini, iki saatliğine kızını onun yerine gönderdiklerini belirtti.

"KIZIMI AŞAĞILADILAR"

Kızı görevdeyken dışarıdan partiye bir kadının geldiğini anlatan baba Adil Ekiz, şöyle devam etti: "'Nerde görevli polis, ben usandım polis azarlamaktan' der. Bunun üzerine kızım da sorar, 'Hanımefendi siz kimsiniz, niye bağırıyorsunuz' der. Bunun üzerine bayan, 'Sen şimdi kim olduğumu görürsün. Sicilini ver'. Bağıra bağıra odasına çıkar, sonra İlçe Başkanı'nı arar, artık nasıl bir yalan söylediyse başkan da hemen Mezitli İlçe Emniyet Müdürü'nü arar. 'O kızı hemen sürgüne göndereceksiniz' der. İlçe Emniyet Müdürü de yardımcısı Şube Müdürü Serap K.'yı arayarak, 'Böyle bir olay var, gereğini yap' der. Bunun üzerine şubede kızıma devamlı mobbing uygulayan Serap Hanım, kızımı zorla Ak Parti binasına götürerek, sekreter odasında İlçe Başkan Yardımcısı ve sekreterin önünde aşağılayarak kızıma, 'Sen sokak kadını gibi, sokak kadını ağzıyla konuşuyorsun. Çabuk sekreterden özür dile' der. Kızımda 'Ben suç işlemedim. O benden özür dilesin. Ben de ondan dilerim' der. Üç kişi, kızımı konuşturmazlar. Kızım özür diler, daha sonra 'Çık dışarı' der. Kızım, şube müdürüne, 'Müdürüm, ben ay yıldızlı üniforma taşıyan şerefli bir Türk polisiyim' diye karşılık verince İlçe Başkan Yardımcısı 'Bunların başını ezeceksin ki karşılık veremesinler'. Kızımı kapı dışarı ederler. Bunları kızım hazmedemezdi, pazar günü evde intihar etti. Müdürden şikayetçi oldum, ilgili yerlere yazacağım. Herkese saygılar sunarım."

BABANIN PAYLAŞIMINDAN SONRA VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Babanın bu paylaşımından sonra Mersin Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nagehan Ekiz'in, 26 Eylül'de intihar etmesiyle ilgili bazı haber siteleri ile sosyal medya platformlarında paylaşımların yer aldığı belirtildi.

"MERHUMUN YAZILI VE SÖZLÜ ŞİKAYETİ YOKTU"

İnternetteki bazı paylaşımların üzüntüyü daha da artırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuzun intiharı hem emniyet teşkilatımızı hem de bizleri derinden üzmüştür. 27 Ağustos'ta Mezitli'de siyasi parti ilçe binasında görevli polis memurunun iki saatliğine izinli olduğu zaman zarfında merhume burada bir defaya mahsus görevlendirilmiştir. Bu süre içinde ilçe binasında görevli sekreter hanımla bir nedenle karşılıklı diyalog sonrası Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürünün olaya müdahale etmesinden bir ay sonra vuku bulan intihar olayına, herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikayetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya değerlendirmeleri ve paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır."

"BABASININ BEYANLARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Olaydan sonra inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak merhumenin intiharından sonra emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül'de tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır. Merhumenin acılı ailesine ve polis teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı
Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı
Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı

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