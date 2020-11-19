Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Gülnar'a ziyaret - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Gülnar'a ziyaret

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Gülnar ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Gülnar ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi. Su, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'yı ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı da ziyaret eden Su, sonrasında Meydancık Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Su'ya ziyaretlerinde Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik de eşlik etti.

Son Dakika

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı

Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz

YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı

Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı

45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu

Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak