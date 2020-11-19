Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Gülnar'a ziyaret - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Gülnar ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.
Su, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'yı ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı da ziyaret eden Su, sonrasında Meydancık Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Su'ya ziyaretlerinde Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik de eşlik etti.
- Kaynak: AA
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