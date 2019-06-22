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MERSİN Yabancı konuklar batırığın tadına hayran kaldı

54 dakika önce

Yabancı konuklar batırığın tadına hayran kaldıMersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan en iyi batırık yarışması büyük ilgi görürken, yurt dışından gelerek etkinliklere katılan yabancı konuklar ise tadına hayran kaldı.

Yabancı konuklar batırığın tadına hayran kaldı
Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan en iyi batırık yarışması büyük ilgi görürken, yurt dışından gelerek etkinliklere katılan yabancı konuklar ise tadına hayran kaldı.
4 yarışmacının katılımıyla Göksu Parkı'nda düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini Emine Can, Yusuf Gün, Aysel Gezer, Kürşat Sayın İbrahim Atalay'ın yaptı. Yarışmada batırığın temizliği, lezzeti ve aroması, renk ve kokusu, kıvamı, malzemenin niteliği, servis şekli, kullanılan kaplar dikkate alınarak değerlendirme yapıldı.
Yarışmada ise Pervin Kozak birinci, Arzu Beslenti ikinci, Hatice Karabaş üçüncü, Aysun Soy dördüncü oldu. Ödüller ise Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok tarafından verilirken, sponsor, batırık yapan belediye personeli ve jüri üyelerine belgelerini ise belediye meclis üyeleri tarafından verildi.
Bu arada etkinliklere katılıp batırık yarışmasında gösterilerini Bulgaristan, Kazakistan ve KKTC Halk Oyunları gurupları oyunlarını sahneledi. Ardından ise batırık ikramı yapıldı. Batırığın tadına bakan yabancı konular ise hayran kaldı. Tabaklarla batırık yemenin keyfini yaşayan yaşancı konuklar yarışmacı kadınlardan tarifini de almayı ihmal etmedi.
Belediye personelleri tarafından büyük leğenlerde yapılan bin kişilik batırık ise yarışmayı izleyen vatandaşlara dağıtıldı.
MERSİN Yabancı konuklar batırığın tadına hayran kaldı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:57 Kaynak: DHA
İbrahim Atalay, Silifke, Mersin, Güncel
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