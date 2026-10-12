Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP'li isimler kazandı - Son Dakika
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Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP'li isimler kazandı

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Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP\'li isimler kazandı
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Mersin’de Yenişehir ve Mezitli belediyelerinde başkanvekilliği seçimleri tamamlandı. Her iki ilçede de CHP’nin adayları seçimi kazanırken, Yenişehir’de Çağdaş Dutlu, Mezitli’de ise Turgut Selağzı belediye başkanvekili olarak belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçiminin 13 Ekim’de yapılması planlanıyor.

Mersin’in Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde, tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine görev yapacak başkanvekilleri belli oldu. Yenişehir’de Çağdaş Dutlu, Mezitli’de ise Turgut Selağzı başkanvekilliğine seçildi.

YENİŞEHİR’DE ÇAĞDAŞ DUTLU KAZANDI

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Dört tura uzayan oylamanın son turunda 19 oy alan CHP’li Çağdaş Dutlu, Yenişehir Belediye Başkanvekili oldu. 

Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP'li isimler kazandı
Çağdaş Dutlu

MEZİTLİ’DE TURGUT SELAĞZI SEÇİLDİ

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in yerine görev yapacak ismin belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimde ise CHP’nin adayı Turgut Selağzı kazandı. Böylece iki ilçede de belediyeleri vekâleten yönetecek isimler belirlenmiş oldu. 

Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP'li isimler kazandı
Turgut Selağzı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN SEÇİM YARIN

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçiminin 13 Ekim’de yapılması planlanıyor.

Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP'li isimler kazandı
Vahap Seçer
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SON DAKİKA: Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP'li isimler kazandı - Son Dakika
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