Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP\'li isimler kazandı

Mersin’de iki ilçenin başkanvekilliğini CHP'li isimler kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin’de Yenişehir ve Mezitli belediyelerinde başkanvekilliği seçimleri tamamlandı. Her iki ilçede de CHP’nin adayları seçimi kazanırken, Yenişehir’de Çağdaş Dutlu, Mezitli’de ise Turgut Selağzı belediye başkanvekili olarak belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçiminin 13 Ekim’de yapılması planlanıyor.
Mersin’in Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde, tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine görev yapacak başkanvekilleri belli oldu. Yenişehir’de Çağdaş Dutlu, Mezitli’de ise Turgut Selağzı başkanvekilliğine seçildi.
YENİŞEHİR’DE ÇAĞDAŞ DUTLU KAZANDI
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Dört tura uzayan oylamanın son turunda 19 oy alan CHP’li Çağdaş Dutlu, Yenişehir Belediye Başkanvekili oldu.
MEZİTLİ’DE TURGUT SELAĞZI SEÇİLDİ
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in yerine görev yapacak ismin belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimde ise CHP’nin adayı Turgut Selağzı kazandı. Böylece iki ilçede de belediyeleri vekâleten yönetecek isimler belirlenmiş oldu.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN SEÇİM YARIN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçiminin 13 Ekim’de yapılması planlanıyor.
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