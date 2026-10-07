Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın - Son Dakika
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Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

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Mersin\'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın
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Mersin'de uyuşturucu madde kullanımına yönelik soruşturma kapsamında 121 şüpheli için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 630 polis, 174 ekip, 30 motosikletli unsur ve 2 İHA'nın katıldığı baskınlarda 77 şüpheli yakalanırken, adreslerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra 8 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Daha önce haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" (TCK 191) suçlarından işlem yapılan 121 şüpheliye yönelik eş zamanlı düğmeye basıldı.

ŞAFAK VAKTİ İHA DESTEKLİ EŞ ZAMANLI BASKIN

7 Ekim 2026 sabahı saat 06.00’da harekete geçen güvenlik güçleri, Mersin merkez ve ilçelerinde önceden belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Havadan ve karadan yürütülen dev operasyona 174 polis ekibi, 30 motosikletli unsur, 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve toplam 630 personel katıldı. Operasyonun hedef noktaları; Tarsus'ta 60, Mersin il merkezinde 33, Anamur'da 12, Erdemli'de 10 ve Silifke'de 6 şüpheli olarak belirlendi.

Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

77 ŞÜPHELİ YAKALANDI: ÇOK SAYIDA SİLAH VE MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Büyük bir titizlikle yürütülen operasyon sonucunda hedeflenen şüphelilerden 77'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir cephanelik ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Baskınlarda el konulan suç unsurları şu şekilde sıralandı:

  • 175 adet sentetik ecza
  • 43,18 gram esrar
  • 15,01 gram sentetik kannabinoid (bonzai)
  • 0,3 gram metamfetamin ve 1 adet ecstasy
  • 4 adet tabanca ve 86 adet tabanca fişeği
  • 4 adet tüfek ve 35 adet tüfek kartuşu
  • 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı 

Gözaltına alınan 77 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar kesintisiz sürdürülüyor.

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SON DAKİKA: Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın - Son Dakika
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