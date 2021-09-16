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Mersinli balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı - Son Dakika

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

16.09.2021 00:15
Mersinli balıkçılar

Mersin'de balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek mavi sulara açıldı.

Mersin'de balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek mavi sulara açıldı.

Sezonun kapandığı 15 Nisan'dan itibaren denize hasret kalan balıkçılar, 15 Eylül'de yasağın kalkmasının ardından Mersin Balıkçı Barınağı'ndaki son hazırlıklarını tamamladı.

Balık sezonunu, saatlerin gece yarısını göstermesiyle teknelerinin motorlarını çalıştırarak açan Mersinli balıkçılar, Akdeniz açıklarına doğru ilerledi.

Balıkçı Ramazan Kaya, AA muhabirine, yeni sezonun açılmasından dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

Bereketli bir sezon geçirmek istediklerini ifade eden Kaya, bugünün gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

"Denizi çok özlemiştik"

Tüm hazırlıkları tamamlayıp mavi sulara açılmanın güzel bir duygu olduğunu aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Ağlarımızı, halatlarımızı, personellerimizi ayarladık. Sezona hazırız. Hayırlı bir sezon bekliyoruz, kazasız, belasız. 5 aydan beri denizden uzaktayız. Denizi çok özlemiştik. 'Vira bismillah' deyip Allah'ın izniyle denize çıkıyoruz. Denizi çok özlemiştik. 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tüm balıkçılara hayırlı bir sezon geçirmelerini diliyorum."

Kaya, denizdeki duruma göre tuttukları balıkları 2-3 gün içerisinde kıyıya getireceklerini aktardı.

Denize açılan diğer balıkçılar da sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Akdeniz, Mersin, Nisan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersinli balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersinli balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı - Son Dakika
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