Mersinli gazeteciler Uğur Mumcu'yu andı - Son Dakika

Yazar Uğur Mumcu, Mersinli gazeteciler tarafından Atatürk Parkındaki Uğur Mumcu anıtı önünde anıldı.



Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC), 24 Ocak 1993 yılında suikaste kurban giden Uğur Mumcu için 27'nci ölüm yıl dönümünde anma programı düzenledi. Atatürk Parkı içindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, MGC Başkanı Kaya Tepe, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile Mersin'de görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.



Törende bir konuşma yapan MGC Başkanı Tepe, ocak ayında bir taraftan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarken, diğer taraftan çalışırken öldürülen gazetecileri andıklarını belirterek, ocak ayının gazeteciler için dramatik bir ay olduğunu söyledi. Metin Göktepe, Hrant Dink ve Uğur Mumcu'nun çalışırken öldürülen gazeteciler olduklarını belirten Tepe, "24 Ocak 1993, bir soğuk Ankara günü Uğur Mumcu, Karlı sokakta sabah evinden çıkıyor, arabasına biniyor ve kontağı çevirmesi sonrasında katlediliyor. 'Gazetecilik zor bir meslek' diyoruz. Bu zor mesleği ifa etmek, biz gazeteciler açısından her geçen sürede daha da sıkıntılı hale geliyor. Uğur Mumcu, bütün hayatı boyunca özgürlük, demokrasi, Atatürk ilke ve inkılapları uğrunda mücadele etmiş, bunu gazetesinde ve kitaplarında yazmış bir büyüğümüz. Zor şartları fazlasıyla dile getirmiş, bundan 30 yıl önce söyledikleri şimdi tek tek ortaya çıkıyor. Bunu o zamanlar anlayabilmek lazımdı" dedi.



Gazetecilerin önce gazeteciye sahip çıkmaları gerektiğinin altını çizen Tepe, MGC olarak her yıl 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'yu anma programını gelenek haline getirdiklerini ifade ederek, "Uğur Mumcu, o dönemlerde internet yoktu, oturduğu yerden bütün haber kaynaklarına erişme şansı yoktu ama çalışırdı, sahada olurdu, araştırırdı. Şimdiki şartlarda gazetecilik yapan arkadaşlarımızın, o zamanlar daha zor şartlarda gazetecilik yapan büyüklerimizi örnek almaları gerekir. Mücadele gazeteciliğin ruhunda var. Bizim de bunları uygulamamız lazım. Önümüzdeki dönemlerde anma törenlerinde daha fazla arkadaşımızın olacağına inanıyoruz" diye konuştu.



Milletvekili Antmen ve Gazeteci Ali Adalıoğlu'nun da birer konuşma yaptığı törende, daha sonra gazeteciler tarafından Mumcu'nun anıtına karanfiller bırakıldı. - MERSİN