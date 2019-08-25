Mert Günok maça damga vurdu
10 dakika önce
Mert bu kez bir kurtarışıyla değil bu kez yaptığı assitle gündeme geldi.
Mert bu kez bir kurtarışıyla değil bu kez yaptığı assitle gündeme geldi.
Başakşehir'i maçın 32. dakikasında Enzo Crivelli ile öne geçiren golün asistini kaleci Mert Günok yaptı.
Mert Günok böylece bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:17
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