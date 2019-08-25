Son Dakika Haberleri: Mert Günok maça damga vurdu
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Mert Günok maça damga vurdu

10 dakika önce

Mert bu kez bir kurtarışıyla değil bu kez yaptığı assitle gündeme geldi.

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Mert bu kez bir kurtarışıyla değil bu kez yaptığı assitle gündeme geldi.


Başakşehir'i maçın 32. dakikasında Enzo Crivelli ile öne geçiren golün asistini kaleci Mert Günok yaptı.


Mert Günok böylece bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.

Başakşehir, Mert Günok, Enzo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:17 
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