Üye Girişi
Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika

Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta

15.08.2021 19:13

Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolünden geçen milli file bekçisi Mert Günok ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Beşiktaş'tan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

(İHA)

Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta
Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta
Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta
Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta

Mert Günok, Beşiktaş, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesinden el sallayarak kaçtı! Videoyu çeken kişi hıçkırıklara boğuldu 20:09 Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesinden el sallayarak kaçtı! Videoyu çeken kişi hıçkırıklara boğuldu Gedson Fernandes, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor! 10 milyon euroya anlaşma sağlandı 19:52 Gedson Fernandes, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor! 10 milyon euroya anlaşma sağlandı Michael Frey'e nazar değdi! Golcü futbolcu sakatlığı nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalacak 18:57 Michael Frey'e nazar değdi! Golcü futbolcu sakatlığı nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler 18:43 Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar 17:51 Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi 17:35 Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi
Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok 17:25 Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti 16:51 Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Son Dakika Haberleri
17:53 Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti
17:49 Afganistan'da sokaklar bomboş! Taliban'ın girdiği Kabil'de endişeli bekleyiş
17:48 Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor
17:03 Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
16:51 Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti
16:22 Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.
16:17 Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
16:06 Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı
16:01 İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti
15:22 Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi
Fenerbahçe perdeyi Adana Demirspor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe perdeyi Adana Demirspor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu         
20:41
Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek         
18:52
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli yağış uyarısı! Başlayıp biteceği tarihi verdiler Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli yağış uyarısı! Başlayıp biteceği tarihi verdiler         
18:35
Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor         
17:48
MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! "Kesin çıkarma" talebiyle disipline sevk edildi         
17:26
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor         
16:18
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti         
16:01
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 20:47:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mert Günok, resmen Beşiktaş'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement