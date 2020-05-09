Merter Yüce sessiz sedasız futbola veda etti!

Son dönemde belindeki sakatlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren ve forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli ön libero, İzmir'den ayrılarak Polonya'nın Gdansk şehrine yerleşti.

Son dönemde belindeki sakatlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren ve forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli ön libero, İzmir'den ayrılarak Polonya'nın Gdansk şehrine yerleşti.

Merter, yurt dışında ikamet edebilmek için oturum izni başvurusunu da yaptı.

Bu sezonu boş geçiren 35 yaşındaki oyuncunun sakatlığının da etkisiyle futbola dönmeyi düşünmediği iddia edildi.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip, farklı kulüplerde görev aldıktan 10 yıl sonra geçen sezon yuvaya dönen Merter, Süper Lig'de 145 maçta görev alırken, 1'inci Lig'de ise 180 karşılaşmada 9 gol kaydetti.

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