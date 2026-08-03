Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti - Son Dakika
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Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti

Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti
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Instagram’da paralı abonelik dönemini başlatan ünlüler kervanına oyuncu Merve Boluğur da katıldı. Aylık ücreti 60 TL olarak belirleyen Boluğur, kısa sürede ulaştığı 481 abonesiyle oturduğu yerden para kazanmaya başladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, Instagram’ın paralı abonelik özelliğini kullanıma açan isimler arasına katıldı.

ÖZEL İÇERİKLER 

Takipçileriyle daha özel içerikler paylaşmayı hedefleyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden abonelik sistemini başlattı. 3.8 milyon takipçisi olan Boluğur, hayranlarına özel içerikler sunacağı bu ayrıcalıklı kanalın aylık ücretini 60 TL olarak belirledi.

Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti

ABONE SAYISI KISA SÜREDE 500'E MERDİVEN DAYADI 

Instagram üzerinden abonelik açan ünlüler kervanına katılan Merve Boluğur’un güncel abone sayısı, sistemin açılmasıyla birlikte kısa sürede 481 kişiye ulaştı. Bu rakamlar Boloğur bir asgari ücret kadar parayı kısacık zamanda kazanmış oldu. 

Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti

ÜNLÜLER ARASI ABONELİK AKIMI 

Instagram’ın ücretli abonelik özelliği son dönemde magazin dünyasından birçok ünlü ismin ilgisini çekti. Ece Erken, 2026’nın başlarında ücretli abonelik sistemini aktif hale getirerek takipçilerine özel içerikler sunmaya başlamıştı. Gülben Ergen de geçtiğimiz günlerde aylık 79,99 TL ücretle abonelik sistemini başlattı. Ergen, abonelik alanında daha samimi ve günlük yaşamından içerikler paylaşacağını açıklarken, kısa sürede binin üzerinde aboneye ulaşması da dikkat çekmişti.

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Son Dakika İnstagram Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti - Son Dakika
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