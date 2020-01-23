Merzifon'da "Hayat Boyu Öğrenme ve İşbirliği" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da 'Hayat Boyu Öğrenme ve İşbirliği' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon'da "Hayat Boyu Öğrenme ve İşbirliği" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Merzifon'da, "Hayat Boyu Öğrenme, Planlama ve İşbirliği" toplantısı düzenlendi.

Merzifon'da

Merzifon'da, "Hayat Boyu Öğrenme, Planlama ve İşbirliği" toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Gürkan Demirkale, Kaymakamlık'ta düzenlenen toplantıda, hayat boyu öğrenme ile ilgili çalışmaların sadece yerelde değil, genelde de çok önemsendiğini söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin kişinin doğumundan ölümüne kadar hem mesleki hem de kişinin kendisini geliştirmesi anlamında yapılan tüm faaliyetleri kapsadığını anlatan Demirkale, "Hayat boyu öğrenme, örgün, yaygın ve hayattan öğrenme olmak üzere öğretim ve öğrenmenin her parçasını görme şeklidir. Hayat boyu olmasının yanı sıra hayatın her alanına yayılmış anlamına da gelmektedir. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek toplumdaki hedef kitlelere ulaşmaya gayret ediyoruz. Özellikle Halk Eğitim Merkezimiz aracılığıyla bilgi ve beceri artırıcı kurslar açıyoruz." dedi.

Toplantıda resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarının yaygın eğitim faaliyetlerinin belirlenmesi ve planlanması yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gürkan Demirkale, Kaymakamlık, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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