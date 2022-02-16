Üye Girişi
Merzifon'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Merzifon'da okul servisleri denetlendi

16.02.2022 12:27
Merzifon'da okul servisleri denetlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki servis araçları öğrencilerin huzur ve güven içinde okula gidip gelmeleri amacıyla denetlendi.

Denetimde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince maske ve mesafe kontrolü ile sürücü belgeleri ve emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Denetimlerde öğrenci ve okul servis sürücülerine maske ve mesafe konularında dikkatli olmaları konularında uyarılarda bulunularak, servisten inme, binme, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konularında hatırlatmalarda bulunuldu.

Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda da uyardı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, 2021-2022 eğitim öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla denetimlere devam edileceğini vurguladı.

YORUMLAR
500

Hisarcık, Merzifon, Amasya, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:34:34. #1.11#
SON DAKİKA: Merzifon'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement