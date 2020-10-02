Merzifon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.D.E.K. ve M.K'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada poşete sarılmış 31 gram bonzai ve uyuşturucu madde kullanmak için hazırlanan düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" iddiasıyla yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:03 - Kaynak: AA
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