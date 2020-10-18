Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor - Son Dakika

Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor

18.10.2020 16:15
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor, System.String[]

İzmit Belediyesi, Kocaelispor'da şampiyonluk yaşayan isimlere mesafe tanımadan hediye göndermeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi, Kocaelispor'da şampiyonluk yaşayan isimlere mesafe tanımadan hediye göndermeye devam ediyor.

Kocaelispor tarihinde şampiyonluk yaşamış isimlere araba atkısı, anahtarlık, maske ve yeşil-siyahlı Gülümse İzmit tişörtünden oluşan şampiyonluk setini gönderen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mesafe gözetmeksizin efsane isimlere ulaşmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi, Kocaelispor forması ile 1979-80 sezonunda şampiyonluk yaşayan 'Veteriner Ahmet' lakaplı Ahmet Gülmez'in hediyelerini Elazığ'a ulaştırdı. Yıllar sonra kendisinin böylesi hoş bir sürpriz ile hatırlanmasından dolayı mutlu olan Ahmet Gülmez, "Hatırlanmak çok güzel. Buna vesile olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyor, tüm Kocaelisporlulara selamlarımı iletiyorum" dedi.

Şampiyonluk seti, 1980'li yıllarda yeşil-siyahlı formayı terleten unutulmaz futbolculardan 'Sarı Turgay' lakaplı Turgay Aksu'ya ise yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde ulaştırıldı. 64 yaşında böylesi güzel bir sürpriz ile hatırlanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Turgay Aksu, "Başka takımlarda da futbol oynamama rağmen Kocaelispor benim için hep özel bir camia olmuştur. Fatma Hanım'ın bu hareketi Kocaelispor'un ne kadar vefalı bir camia olduğunun kanıtıdır. Beni hatırlayan tüm arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletiyor, İzmit Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaelispor'un 2015-16 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonluğunda, attığı gollerle önemli bir paya sahip olan Sinan Pektemek ise Sakarya'nın Akyazı ilçesinde İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personellerinin kendisini ziyareti ile hediyelerini aldı. Kocaelispor ile çok güzel ve özel yıllarının geçtiğine dikkat çeken Sinan Pektemek, kendisini unutmayan Başkan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor

İzmit Belediyesi, Kocaelispor, Hürriyet, İzmit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor - Son Dakika Spor

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