Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti
14.04.2026 13:51
Bir patronun, mesai bitiminde işten çıkan çalışanlarıyla dalga geçtiği anları paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı. “Hepsi koşarak gitti” sözleri tepki çekerken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler makineler kapatılmadan çıkılmasını eleştirirken, diğerleri patronun tavrını saygısız buldu.

Bir işverenin, mesai saati biter bitmez iş yerinden ayrılan çalışanlarıyla dalga geçtiği anları paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

“HEPSİ KOŞARAK GİTTİ” DEDİ

Paylaşılan videoda patronun, çalışanların mesai bitiminde iş yerinden ayrıldığı anları kayda alarak “Paydos oldu, hepsi koşarak eve gitti… Bıktık artık ya” ifadelerini kullandığı görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler, çalışanların makineleri kapatmadan işten ayrılmasının yanlış olduğunu savundu.

Diğer bir kesim ise patronun tavrını eleştirerek, mesai bitiminde çalışanların işten ayrılmasının doğal olduğunu ve yapılan paylaşımın saygısız olduğunu dile getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Fazla çalısınca hakkını vermiyorsunuz o ne olacak?

- Ne yapacaklardı, orada mı yatsınlar istiyorsunuz?

- Yıllarca tekstilde çalışmış biriyim, makine kapatılmadan, iğnenin altında iş bırakılarak paydos edilmez

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • murat yılmaz murat yılmaz:
    işçi patronun kölesi değildir.işi aldığında işçininde bir ailesi bir yaşamı olduğunu hatırlıyarak alman lazım..ek mesai oldıgunu buna göre çalımak isteyen olup olmadıgını sorarsan hem işçi için hem senin için sorun ortadan kalkkar. 2 8 Yanıtla
    ahmet dalkıç ahmet dalkıç:
    Oradan ekmek yiyorsunuz işine gelmezse çalışma, disiplin şart bende çalışan emekliyim fakat patronda haksızlık aşırı mesai yaptırır sa onun da karşısında olurum. Eşit adalet. 4 1
    Kozmik lemur Kozmik lemur:
    Makinenin ağzında kalan işi tamamlamak en fazla 10 saniye sürer. Ama sabah işe geldiğinde o yarım kalan yeri dalgınlıkla dikmeyip, ipi koparıp attığında; yarın bir gün satın aldığın pantolonun dikişi söküldüğünde kimseye sövmeyeceksin. Paşa paşa gidip, aldığın ürünün yarı fiyatına tekrar diktirmek zorunda kalacaksın. Yani hem zaman kaybı, hem para kaybı. Üstelik düğün, dernek gibi bir yere gidiyorsan ve bu durum akşamın bir vakti başına gelirse… gerisini sen düşün Murat ?? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
