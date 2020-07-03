MESİAD: AB'nin turizm kararı samimiyetiz siyasi bir karardır - Son Dakika

MESİAD: AB'nin turizm kararı samimiyetiz siyasi bir karardır

MERSİN Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Avrupa Birliği'nin zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye'ye yer verilmesine tepki gösterdi.

MERSİN Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Avrupa Birliği'nin zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye'ye yer verilmesine tepki gösterdi.

MESİAD Başkanı Hasan Engin, Türkiye'nin Avrupa'ya göre vaka ve vefat sayısında başarılı bir grafik ortaya koyduğunu söyledi. AB'nin 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırlarını açma kararı aldığı 15 ülke arasında Türkiye'ye yer vermemesine tepki gösteren Engin, "Avrupa Birliği'nin salgının ilk görüldüğü yer olan Çin dahil birçok ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldırması ve listede Türkiye'ye yer vermemesi tamamen siyasi bir karardır. Bu kararın koronavirüsü salgını ile çok da ilgisi bulunmuyor; son yıllardaki siyasi iletişimlere dayalı alınan bir karardır. Çünkü AB tarafından ABD, Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi Covid-19 vakalarının yüksek olduğu ülkelere bile seyahat izni verildi. Bacasız sanayi olan turizm, ülkemiz için önemli gelir kaynağıdır ve bizi bu gelirden etmek istiyorlar. Türkiye'nin turizm cenneti ve güvenli bir ülke olduğu gerçeği görmemezlikten gelinmiştir" dedi.

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Salgınla mücadele dönemi süresince Türkiye'nin önemli önlemler alarak salgının yayılmasını engellediğini ve salgını kontrol altında tutmayı başardığını kaydeden Engin, "Ülkemizde vaka sayısı bu kadar azalmış ve uluslararası kabul gören önlemler alınmışken Avrupa Birliği'nin verdiği karar bizleri şaşırtmıştır. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan turizm tesislerimiz, uluslararası akredite şirketler tarafından denetlenip tam not almıştır. Bütün bu olumlu gelişmelere karşın AB'nin, Türkiye gibi güvenli bir turizm ülkesini saf dışı bırakması AB'nin çifte standartlar uyguladığını göstermiştir. Ekonomik kaygı ve siyasi düşüncelerden dolayı yapılan bu yanlıştan zaman kaybedilmeden dönülmesi Avrupa'nın da yararına olacaktır" diye konuştu.

EN BÜYÜK DESTEĞİ TÜRKİYE VERDİ

Avrupa ülkelerinin salgınla mücadelesinde en büyük desteğin Türkiye tarafından verildiğini hatırlatan Engin, "Pandemi ile mücadelede Türkiye, Avrupa ülkelerine yaptığı yardımlarla samimiyetini ve iyi niyetini göstermiştir. Her türlü zor zamanlarında Avrupa ülkelerinin yanında olan Türkiye, bu ayrımcılık kararlarını hak etmemiştir. Tatil için ülkemizi tercih eden orta Avrupa ağırlıklı AB vatandaşları tatil için ödemelerini gerçekleştirip rezervasyon yapmışlardı. Ancak bu karardan sonra Avrupalılar da mağdur olmuştur. Umuyorum karardan dönülmesi için bakanlıklar nezdinden yapılacak görüşmeler, Avrupalı turizmcilerin baskısı ile birlikte sonuç verecek ve AB kapılarını Türkiye'ye açacaktır" ifadesini kullandı.


Avrupa Birliği, Hasan Engin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MESİAD: AB'nin turizm kararı samimiyetiz siyasi bir karardır - Son Dakika

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