MESKİ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcilerini ağırladı - Son Dakika
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MESKİ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcilerini ağırladı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında, Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi hakkında bilgi alışverişi yapıldı ve atık su arıtma tesislerinin durumu incelendi. MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, EBRD'nin desteğinin Mersin'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

29.05.2024 10:33
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(MERSİN) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Temsilcilerle yapılan toplantı ve saha ziyaretlerinde, "Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi" kapsamında çevresel ve sosyal etkiler değerlendirildi.

EBRD heyeti, MESKİ yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantılarda, "Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi"nin ilerleyişi ve elde edilen sonuçlar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Atık su yönetimi ve ekolojik denge projelerinin yerel halk üzerindeki sosyal etkileri, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri ve toplumsal faydalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret kapsamında yapılan teknik incelemelerde ise atık su arıtma tesislerinin mevcut durumu, yenileme ve geliştirme çalışmaları yerinde incelendi. EBRD temsilcileri, MESKİ'nin projeye yönelik taahhütlerinden ve elde edilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çevresel ve sosyal standartların korunması konusundaki kararlılıklarının altını çizdi.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, EBRD'nin bu ziyareti ve desteğinin, Mersin'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir adım olduğunu belirterek, "EBRD ile iş birliğimiz sayesinde, Mersin'in atık su yönetimi ve ekolojik  dengesini sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Bu ziyaret, çevresel ve sosyal standartlarımızı daha da iyileştirmemiz için bize önemli geri bildirimler sağladı" dedi.

MESKİ'nin Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi kapsamında; Silifke 2. Kademe Atık Su Arıtma Tesisi, Karaduvar 2. Kademe Atık Su Arıtma Tesisi, Tarsus 2. Kademe Atık Su Arıtma Tesisi, Yeşilovacık Atık Su Arıtma Tesisi, Yenice Atık Su Arıtma Tesisi, Atakent-Atayurt- Arkum Ortak Atık Su Arıtma Tesisi ile Çeşmeli Kargıpınarı Derin Deniz Deşarjı, Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı ve Bozyazı Derin Deniz Deşarjı projeleri hayata geçirilecek.

Kaynak: ANKA

İrfan Korkmaz, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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