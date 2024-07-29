MESKİ, Silifke'de içme suyu iletim hattı yapımına devam ediyor - Son Dakika
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MESKİ, Silifke'de içme suyu iletim hattı yapımına devam ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke'de başlattığı Yeşilovacık Mahallesi içme suyu iletim hattı yapımına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahalleleriyle Tisan ve Mavikent bölgesinin içme suyu kapasitesi artırılacak. MESKİ'nin yatırım bedeli 40 milyon 529 bin lira olan yapım işi kapsamında 11 bin 194 metre muhtelif çaplarda iletim ve terfi hattı yapılacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahalleleri ile Tisan-Mavikent bölgesinde toplam 13 bin abone yeterli içme suyuna kavuşmuş olacak.

29.07.2024 10:45
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(MERSİN)- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke'de başlattığı Yeşilovacık Mahallesi içme suyu iletim hattı yapımına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahalleleriyle Tisan ve Mavikent bölgesinin içme suyu kapasitesi artırılacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesi içme suyu iletim hattı yapım işine devam ediyor. Bu çalışmalarla Yeşilovacık, Işıklı ve Hırmanlı mahalleleri ile Tisan-Mavikent bölgesinin içme suyu kapasitesi artırılmış olacak.

MESKİ, Silifke'ye 11 bin 194 metre içme suyu hattı kazandıracak

MESKİ'nin yatırım bedeli 40 milyon 529 bin lira olan yapım işi kapsamında 11 bin 194 metre muhtelif çaplarda iletim ve terfi hattı yapılacak. Yapılması planlanan tesisler ile Işıklı, Yeşilovacık mahallelerindeki mevcut su depolarına içme suyu iletimi sağlanacak. İş kapsamında 1 Adet 100 metreküp biriktirme su deposu, 1 adet terfi merkezi, 1 adet sondaj kuyusu binası, 3 adet branşman odası, 14 adet vantuz odası, 17 adet tahliye odası inşa edilecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahalleleri ile Tisan-Mavikent bölgesinde toplam 13 bin abone yeterli içme suyuna kavuşmuş olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MESKİ, Silifke'de içme suyu iletim hattı yapımına devam ediyor - Son Dakika

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