Mesleğinden kopamayan ahşap ustası 10 yılın ardından süs eşyası yapmaya başladı - Son Dakika

Mesleğinden kopamayan ahşap ustası 10 yılın ardından süs eşyası yapmaya başladı

22.10.2020 00:57
Mesleğinden kopamayan ahşap ustası 10 yılın ardından süs eşyası yapmaya başladı, System.String[]

Karabük'te, 40 yıl ahşap üzerine mobilya ustası olarak çalışan ve 10 yıl önce emekli olan 61 yaşındaki Kemal Gündüz, tekrar mesleğine geri dönerek ahşaptan süs eşyaları yapmaya başladı.

Karabük'te, 40 yıl ahşap üzerine mobilya ustası olarak çalışan ve 10 yıl önce emekli olan 61 yaşındaki Kemal Gündüz, tekrar mesleğine geri dönerek ahşaptan süs eşyaları yapmaya başladı.

10 yıl önce emekli olan Gündüz, evde vakit geçiremeyince çocuklarının telkinleriyle mesleğine geri dönmeye başladı. Bir mobilya firmasında işe başlayan Gündüz, internet üzerinde gördüğü süs eşyalarını araştırmaya başladı. Yapılan ahşap süs eşyalarının Türkiye'de kimse tarafından yapılmadığını öğrenen Gündüz, atölyede ahşap süs eşyaları yapmaya başladı. Hayvan figürleri ve desenlerden oluşan ahşap süs eşyaları yapmaya başlayan Gündüz, ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Gündüz, yaptığı ürünlerin birçok parçadan oluştuğunu söyledi.

Bir ürününün yapımının 3-4 gün sürdüğünü ifade eden Gündüz, sabır ve emek isteyen bir iş olduğunu belirtti.

21 yaşında ahşap mobilya işine başladığını, dedesi ve babasının da bu mesleği yaptığını aktaran Gündüz, "Çocukluğumdan beri mobilyacılık yapıyordum. 10 sene bıraktım, 10 sene sonra bu işe başladım. Otur otur vakit geçmiyor, onun için başladım" dedi.

İnternette bu tür süs eşyaları yapıldığını gördüğünü vurgulayan Gündüz, "Bizde dedik ki, 'böyle bir şeye başlayalım' Önce kalıpları çıkıyor, kalıplar resme dökülüyor. Resimden sonra ağaçlara yapışıyor. Yapıştıktan sonra işlem görüyor. Hepsi bir çok parçadan oluşuyor. Burada görülen en az 25 parçadır, 150 parçaya kadar var" diye konuştu.

Daha satış yapmadığını anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Şuana kadar bir satış yok ama ilgi var. İnşallah ileride olacak. Her türlü eve gider bunlar. Kafelere, bürolara olur. Malzeme olarak buranın camiyanı çamı vardır. Biz onu kullanıyoruz. Onun yanında meşe, ceviz, kayın, kestane ve ıhlamur kullanıyoruz. Biz internette çok araştırdık bu tür işi Türkiye'de yapan yok. Biz bu işi yapalım, talep olursa devam edeceğiz." - KARABÜK

İnternet, Türkiye, Karabük, Emekli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mesleğinden kopamayan ahşap ustası 10 yılın ardından süs eşyası yapmaya başladı - Son Dakika

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