Meslek Lisesi öğrencilerine 'Geleceğim-mesleğim' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek Lisesi öğrencilerine 'Geleceğim-mesleğim' eğitimi - Son Dakika

Meslek Lisesi öğrencilerine 'Geleceğim-mesleğim' eğitimi

6 saat önce

Bilecik valisi Bilal Şentürk, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 'Girişimci adımlar yetkin eller' (GAYE) programı kapsamında 'Geleceğim-mesleğim' teması ile yürütülen etkili sunum teknikleri eğitim atölyesi çalışmalarını inceledi.

Meslek Lisesi öğrencilerine 'Geleceğim-mesleğim' eğitimi, System.String[]

Bilecik valisi Bilal Şentürk, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) 'Girişimci adımlar yetkin eller' (GAYE) programı kapsamında 'Geleceğim-mesleğim' teması ile yürütülen etkili sunum teknikleri eğitim atölyesi çalışmalarını inceledi.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Geleceğim-Mesleğim' teması kapsamında BEBKA tarafından yürütülen GAYE programında öğrencilere verilen "Etkili sunum teknikleri" eğitiminin yapıldığı atölye çalışmalarını ziyaretinde, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.


"Engelleri aşıncaya kadar azimle koşacaksınız ve pes etmeyeceksiniz"


Öğrencilere ufuklarını geniş tutmalarını, hayal kurmalarını ve dünyayı tanımaları tavsiyesinde bulunan Vali Bilal Şentürk, "Burada eğitimin temelini alıyorsunuz, bundan sonra kendi çabanızla kendinizi geliştireceksiniz. Kendinizi ifade edebilmelisiniz. Yolun başındasınız, ufkunuzu diri tutacaksınız. Öğrenme arayışı içinizi yakıp, kavuracak. Teknolojiyi, yeniliğe açık olarak kullanmalısınız ve bakmalısınız. O zaman bizden daha iyi gelecek hazırlamış olursunuz. Öğrendiklerinizi, tecrübelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Motivasyonunuzu yükseltmenizi istiyoruz. Hayatta karşılaşacağınız zorluklarla mücadele edin. Engelleri aşıncaya kadar azimle koşacaksınız ve pes etmeyeceksiniz. Ayağını yere sağlam basan gençler olmalısınız. Sadece kendinize değil, ailenize, çevrenize ve ülkenize faydalı olun. Dünyayı tanıyacağız ve teknolojiyi iyi bileceğiz" dedi.


Meslek lisesi öğrencilerinin hayata daha özgüvenli bir şekilde atılabilmeleri hedefleniyor


Bilecik geneli meslek lisesi 15 okuldan 52 öğrencinin eğitime katılım sağladığını bildiren BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü, "'Kalkınma Ajanslarının 2019 yılı teması olan "Mesleki eğitimin geliştirilmesi" kapsamında bir yarışma çerçevesinde ön bir eğitimin verilmesinin ardından öğrenciler verilen eğitimi uygulamalı olarak deneyimlemiş olacaklar. Programın son gününde final etkinliği düzenlenecek. Finale kalan 5 öğrenciye ödül verilecek. Etkinliğin amacı, program sonunda etkinliğe katılmış olan tüm öğrencilerin kendilerini ve yapacakları işleri bir başkasına en iyi bir biçimde sunabilmeleri konusunda deneyim kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleridir. Meslek lisesi öğrencilerinin hayata daha özgüvenli bir şekilde atılabilmeleri ve başarılı olmaları hedeflenmiştir" bilgisini verdi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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