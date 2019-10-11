Meslektaşının saldırısına uğrayan hekimin hayatını kaybetmesi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meslektaşının saldırısına uğrayan hekimin hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme başlattı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanının, bir meslektaşı tarafından saldırıya uğradığı hatırlatıldı.

Saldırıya uğrayan hekime derhal müdahale yapıldığı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Fail, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış olup, savcılık soruşturması devam etmektedir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.