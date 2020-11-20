Mesut Özil'den İslam karşıtlığı ile ilgili paylaşım
20.11.2020 22:45
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İslam karşıtlığını iyilikle yatıştırılması gerektiğini söyledi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İslam karşıtlığını iyilikle yatıştırılması gerektiğini söyledi.
Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının Avrupa ve dünyada artış gösterdiğini, bunda da medyanın büyük rolü olduğunu ifade ederek, "İslamofobiye ve İslam karşıtlığına onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. Aksine onu iyilikle yatıştırmalı ve susturmalıyız" diye konuştu.
32 yaşındaki futbolcu, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi'nden de bir ayeti takipçilerine paylaştı.
-İHA-
Son Dakika Almanya'da ormanda kemik bulunmasının ardından bir kişi yamyamlık şüphesiyle tutuklandı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı "Ben polisim" diyerek ambulans şoförünü darbeden şahıs, emlakçı çıktı Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler