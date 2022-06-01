Metaverse FEST'te akademisyenler avatarlarını sergiledi

İSTANBUL - Doğuş Üniversitesi ve Minerva Akademi-Mastercamp iş birliğiyle bu yıl ilk kez organize edilen "Metaverse FEST" ile öğretim üyelerinin geliştirdikleri avatarlar sergilendi.

Alanında uzman isimlerin buluştuğu paneller ve söyleşilerin organize edildiği Metaverse FEST, Doğuş Üniversitesi Dudullu Kampüsü'nde gerçekleştirildi. İki farklı alan üzerine düzenlenen festivalde bir NFT sergisi ve bir de metaverse'ü deneyimlemek için bir VR alan oluşturuldu. NFT sergisinde üniversite hocalarının seçkisi olan avatarlar sergilendi. Aynı zamanda iki gün süren festivalde öğrencilerle bir araya genelen sektör temsilcileri, metaverse'ün gelecekte olumlu ve tehlikeli boyutlarını ele aldı.

"Metaverse üzerine beyin fırtınası yaptık"

Festivalde NFT sergisini sunan Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Program Başkanı Öğr. Üyesi Seydi Murat Koç, "Metaverse uçsuz bir alan. Şu anda belki de deneyimleyemeyeceğimiz ya da aklımızın sınırlarını zorlayan yerlere kadar gidebilir. Esasında çok gizemli ve bilinmeyen yönleri var. Festivalde de onun üzerine konuşuldu. 'İleriye dönük neler yapılabilir ve neler olabilir?' bunlardan bahsedildi. Bu alan üzerine kesinleştirilmiş bir bilgi yok. Hayal gücüyle beraber nerelere dayanacak, sınırları ne kadar zorlayacak konusunda beyin fırtınası yaptık. Çok farklı varyasyonlar söz konusu. Herkesin avatarının olup, istenilen yere ulaşabilir olması, bütün olanaklardan faydalanabilmesi savunulurken, bazı olumsuz yönlerinin de olabileceği göz önünde bulundurulmalı" dedi.

"Hareketsizleşme ve fiziki dünyadan kopuş öngörülüyor"

Metaverse'ün gelecekte görülmesi muhtemel olumlu ve olumuz sonuçlarından bahseden Koç, "Metaverse evreninde insan çok yalnızlaşıyor. Bazı zevklerini orada tatmin ettiği için dışarıdaki iletişim becerisi nötrleşebilir ve iletişim bilgileri kaybolabilir. Daha ileri gittiğimiz zaman insanların üremesi ile ilgili bazı problemler görülebilir. Hareketsizleşme ve fiziki dünyadan kopuş gibi tehlikelerden bahsediliyor. Bunun yanı sıra VR'da her türlü oyun deneyimini sağlayabilmek gibi olumlu yönleri de mevcut" diye konuştu.

"Türkiye metaverse'e hazır"

Metaverse dünyasına Türkiye'nin de iyi bir giriş yaptığını aktaran Koç, "Türkiye birçok alanda beyin olarak üretken. Bu alanlarda yetişen birçok insan var. Ülke olarak bu alana çok hızlı adapte olabileceğimizi düşünüyorum, hazırız ve tecrübelerimiz sabit. Çalışmalar dünyada da paralel bir şeklide devam ediyor. Ancak geliştirilmesi için gerekli yatırımlar yapılmalı" şeklinde konuştu.