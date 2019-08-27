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Mete Gazoz: "En büyük amacım çocuklara rol model olmak"

10 dakika önce

- Mete Gazoz: "En büyük amacım çocuklara rol model olmak" Şampiyon okçu Mete Gazoz: "Antalya'da olimpiyat kotasını alacağız" "İspanya'dan derslerimizi aldık, Moskova çok farklı olacak"İSTANBUL - Dünya ve Avrupa Şampiyonu okçu Mete Gazoz, mezunu olduğu İhlas Koleji'nde öğretmenlerle bir araya geldi.

- Mete Gazoz: "En büyük amacım çocuklara rol model olmak"

Şampiyon okçu Mete Gazoz:

"Antalya'da olimpiyat kotasını alacağız"

"İspanya'dan derslerimizi aldık, Moskova çok farklı olacak"

İSTANBUL - Dünya ve Avrupa Şampiyonu okçu Mete Gazoz, mezunu olduğu İhlas Koleji'nde öğretmenlerle bir araya geldi. En büyük amacının gençlere rol model olmak olduğunu söyleyen Gazoz, "Antalya'da düzenlenecek olan şampiyonada olimpiyat kotasını alacağız" dedi.

Türk okçuluğunun en başarılı erkek sporcusu olan Mete Gazoz, mezunu olduğu İhlas Koleji Lisesi'inde öğretmenlerle buluştu. Söyleşide sporculuk yaşantısından okul zamanlarında yaşadıklarına kadar birçok anıyı anlatan Gazoz, hedefinin ise olimpiyatlar olduğunu söyledi. Gençlere rol model olmanın kendisi üzerinde baskıya neden olmadığını söyleyen Gazoz, "Bunun ağırlığı hissetmiyorum. Benim en büyük amacım, çocuklara rol model olabilmekti. Örnek sporcu olmak istiyordum her zaman. Benim olduğum yere onların gelmesini çok istiyordum. Ulaşılmaz seviyede olmak istemedim. Hep benden küçüklere bu şekilde yaklaştım" dedi.

Gazoz'a söyleşi sonunda İhlas Kolejleri Genel Müdürü Bedri Yeltekin, günün anlam ve önemine dair çiçek ve plaket takdim etti.

"Moskova'ya güçlü gidiyorum"

Söyleşi sonrasında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan şampiyon okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalyayı son anda kaçırdığını belirterek, "Beklediğim ve istediğim sonuç olmadı İspanya'da. Şampiyonayı 4. tamamladım. Madalyayı son anda kaçırdım. Yarışmadan derslerimizi ve notlarımızı aldık. Şimdi bunların üzerinde çalışacağız. Önümüzde Moskova'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası var. Moskova'ya çok güçlü katılıyorum. Orada seri başı olacağım. Rakiplerim kurayla belirlenecek. Güzel sonuçlarla geri dönmeyi hedefliyorum" dedi.

"Antalya'da olimpiyat kotasını alacağız"

Olimpiyat kotasını almak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Gazoz, "Olimpiyat için henüz kotayı alamadık. Ama bunun için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Kotayı alamamamızın tek nedeni tamamen şanssızlıklar. Kota yarışlarında şanssızlıklar peşimizi bırakmadı. Ama kota alma ihtimalimiz hala var. Önemli bir ekibiz. Daha güçlü ve daha hırslı şekilde çalışıyoruz. Önce Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda kota alma ihtimalimiz var. Olmazsa ikinci şansımız Berlin'de olacak. Ama biz işi Berlin'e bırakmak istemiyoruz. Evimizde kotayı alarak olimpiyatlara gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mezun olduğu okula tekrar ziyarette bulunduğu için mutlu olduğunu belirten genç sporcu, "İyi ki İhlas Koleji'nde okumuşum. Yoğun bir kamp dönemi geçiren bir sporcu olarak okuldan destek görmek çok önemli. Bu bağlamda okulum bana çok destek oldu" ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz, Moskova, İhlas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:29 Kaynak: İHA
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