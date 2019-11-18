Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı'nın şifrelerini anlattı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği seminerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG/PKK ve DEAŞ terör örgülerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın şifrelerini anlattı. Seminerdeki konuşmasında terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırı boyunca kazdığı tünellere dikkat çeken Yarar, "Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, bu darbe girişimi işgal girişimine dönüşecekti. Bu teröristlerin tamamı o tünellerden Türkiye'ye geçerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni Türkiye'den koparmaya çalışacaktı" dedi.

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Barışı Pınarı Harekatı- Yerli ve Milli" başlıklı seminere katıldı. Moderatörlüğünü Televizyon programcısı Türker Akıncı'nın yaptığı programda Yarar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü başarılı operasyonla ilgili bilgilerini bölgeden çekilmiş olan fotoğraf ve video görüntüler eşliğinde anlattı.

ANLAŞMA ZEKİCE BİR HAMLE OLDU

Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı anlaşmanın zekice bir hamle olduğuna dikkat çeken Yarar, "Türkiye Rusya'yla anlaşma yapmamış olsaydı şu anda Fırat'ın doğusunda kalan Resulayn ile Tel Abyad arasında kalan alan dışındaki alanda hiçbir şey yapamazdık. Bu hamle operasyonun gidişatının önündeki en büyük engeli bozdu" dedi. Amerikalıların Türk askeri ile Rus askerini karşı karşıya getirmek için bölgeden çekilme oyunu yaptığını belirten Yarar, "Türkiye Rusya'yla anlaşma yapmamış olsaydı hem Amerika'nın dışında kalan bölgelerde ilerleme şansını kaybedecektik hem de Fırat'ın doğusunda kalan Resulayn ile Tel Abyad arasında kalan alan dışındaki alanda hiçbir şey yapamazdık. Bu hamle operasyonun gidişatının önündeki en büyük engeli bozdu. Türkiye ile Rusya'nın hızlı refleksleri planı bozdu" dedi.

Operasyon sırasında İsrail'in "6 senelik projemiz 6 günde bitti" şeklinde yaptığı açıklamayı değerlendiren Yarar, "Yerin 13 metre altında yaklaşık 5 katlı bina yüksekliğinde Suriye sınırında 4 senede 500 kilometre uzunluğunda tünel kazılmış. Bu tünellerin neden kazdırıldığı sorusunun cevabını bulursak Suriye'de neden olduğumuzu daha iyi anlarız. O tünellerin ucu Türkiye'ye çıkıyor. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, bu darbe girişimi bir işgal girişimine dönüşecekti. Bu adamların tamamı o tünellerden Türkiye'ye geçerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni Türkiye'den koparmaya çalışacaktı" dedi.

İlçe sakinlerinin interaktif katılım gösterdiği seminerde Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, vatandaşların harekata ilişkin merak ettiği konularda soruları da cevaplandırdı. Ayrıca programda sahneye çıkarak Fetih Marşı'nı okuyan 9 yaşındaki Merve Kahraman, büyük alkış aldı.

Programın sonunda Mete Yarar, sahnede tüm davetlilerle birlikte asker selamı vererek fotoğraf çektirip Mehmetçiğe selam gönderdi.