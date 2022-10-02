Meteorolojiden İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı geldi - Son Dakika
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Meteorolojiden İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı geldi

02.10.2022 09:03

Haftalık hava durumu raporunu yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların ülkenin birçok yerinde olduğu gibi İstanbul ve çevresinde de cuma gününe kadar etkili olması beklenirken Ankara Valiliği de fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 – 8 Ekim 2022 tarihleri için haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

CUMAYA KADAR YAĞIŞLI OLACAK

Pazartesi gününden itibaren Karadeniz, Batı Trakya ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor. Salı gününden itibaren ise ülkenin birçok yerinde etkili olması beklenen yağışların İstanbul ve çevresinde de cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın (02.10.2022 Pazar) akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (02.10.2022 Pazar) akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa)kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın (02.10.2022 Pazar) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren başkent çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği uyarısında bulundu. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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