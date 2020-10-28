Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

28.10.2020 07:21
Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor, System.String[]

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Ege kıyılarında ve Marmara'da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ege'de yağışların akşam saatlerinde ise kuvvetleneceği öngörülüyor.

Meteorolojiden alınan son verilere göre Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelerde yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

EGE'DE YAĞIŞLARIN AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

HAFTA SONU BALKANLAR'DAN GELEN SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülkemiz genelinde etkili olacağı beklenmektedir.

Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor

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Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor - Son Dakika

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