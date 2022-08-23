Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

23.08.2022 15:10
Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

METEOROLOJİ, YARIN İÇİN DE UYARDIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin güneyi ve batısı için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, YARIN İÇİN DE UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin güneyi ve batısı için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın etkili olmasının beklendiği belirtildi. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Marmara'nın güney ve batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne ( Uzunköprü, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa), Tekirdağ ( Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Marmaraereğlisi, Ergene, Saray ve Kapaklı) ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Tekirdağ'ın batısında ( Malkara ve Şarköy) ve Edirne'nin güneyinde ( Meriç, İpsala, Keşan ve Enez) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


YORUMLAR
500
Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak etkili olacak Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak etkili olacak Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: DHA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:55 Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 19:48:27. #1.11#
SON DAKİKA: Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement