Marmara'nın batısı için 'kuvvetli yağış' uyarısı (2)

Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: DHA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, Marmara, Güncel, Son Dakika

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