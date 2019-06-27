Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden yağışlı hava uyarısı
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Meteorolojiden yağışlı hava uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle hava sıcaklıkları bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmektedir. Bölgemiz cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Balıkesir çevrelerinde görülmesi beklenmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda özellikle Kuzey kesimlerde Balıkesir'de hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi beklenmektedir. Hafta boyunca Balıkesir'de beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık ise 17 derece olması bekleniyor" denildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
Marmara Bölgesi, Karadeniz, Güncel
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