Meteorolojinin uyarıları arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Meteorolojinin uyarıları arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi

Meteorolojinin uyarıları arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi Son günlerde yapılan sağanak yağış uyarıları nedeniyle arama kurtarma ekipleri tatbikat yapıyor Arama Kurtarma ekipleri genel tatbikat yaptı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Düzce ve çevresi için son haftalarda sık...

Meteorolojinin uyarıları arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi

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Son günlerde yapılan sağanak yağış uyarıları nedeniyle arama kurtarma ekipleri tatbikat yapıyor

Arama Kurtarma ekipleri genel tatbikat yaptı

DÜZCE - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Düzce ve çevresi için son haftalarda sık sık yaptığı sağanak yağış uyarıları ve meydana gelen sel felaketlerinin ardından Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Medikal Kurtarma ve AFAD ekiplerinin katıldığı çok kapsamlı tatbikat yapıldı.

Korona virüs salgını boyunca sağlık ekiplerine yardımcı olan DAKE ekipleri arama ve kurtarma eğitim faaliyetlerine ara vermişti. Ancak son günlerde başta Düzce olmak üzere Marmara bölgesine ve Batı Karadeniz bölgesine yağan yağışlar, Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün normalin üzerinde yağış uyarıları ve meydana gelen sel felaketlerinin ardından aram kurtarma derneği DAKE, UMKE ve AFAD ekipleri Hasanlar Barajı etrafında çok kapsamlı tatbikat yaptı. 38 DAKE Gönüllüsü, 1 UMKE ekibi ve 1 AFAD ekibinin katıldığı tatbikatta köpekli arama kurtarma, Su altında arama kurtarma, dalış, uçurumdan yaralı çıkartma alanlarında olası meydana gelebilecek olaylara hazırlık için yapılan tatbikatlarda ayrıca ekipler sel anında yaralı kurtarma tatbikatları da yaptılar.

Yapılan tatbikat hakkında bilgiler veren DAKE Başkanı Metin Gözütok, tatbikatların yağışların bol olması nedeniyle ağırlık kazandığını dile getirdi. Metin Gözütok, "Biz burada bir eğitim çalışması yapıyoruz. Periyodik eğitimler. Pandemi sürecinde 3 ay evlerde kaldık. Ama biz evlerde kalmadık sahadaydık 112 ile beraberdik. Asli görevimiz olan arama kurtarmadan uzaktık. Yeni gönüllülerimiz var. Eski eğitimlere devam ediyoruz. Burada birkaç tatbikatı beraber yapıyoruz. Yarında devam edecek. Burada yüksekten düşen bir yaralıyı kurtarma tatbikatı yapıyoruz. Daha sonra köpekle arama eğitimi sonrasında da dalış eğitimi yapacağız. Eğitimlere tam gaz devam ediyoruz. Yarın da eğitimler devam edecek. Sel kurtarma ve hava takviyeli yaralı transferi ile selde kurtarma çalışmaları yapacağız. Malum meteorolojik olarak aşırı yağış alan bir bölgedeyiz. Bu kurtarma faaliyetlerine her zaman hazırlıklı olmak için bizde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Tatbikatın ilk günü Hasanlar Barajı etrafında ve baraj gölü içinde yapılırken 2. günü ise geçen yıl sel felaketine maruz kalan Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen bölgesinde gerçekleşti.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Düzce, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Meteorolojinin uyarıları arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

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